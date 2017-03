Een tijdje geleden werden wij als gezin uitgenodigd om samen met DFDS Seaways een MiniCruise Newcastle te gaan beleven. Paul had met de planning voor de rest van het jaar niet veel dagen meer staan, maar ik bedacht me gelijk dat het erg leuk zou zijn om samen met mijn moeder en Shae te gaan als een drie-generatie-tripje. En wat wàs het leuk! Ik ben gisterochtend teruggekomen en ben zo enthousiast dat ik gelijk achter de PC ben gekropen om je er meer over te kunnen vertellen. En geef ik je gelijk een tip waarmee je kans kan maken op een gratis minicruise naar deze stad.



Op de boot

Vanaf IJmuiden op de boot naar Newcastle is een tocht van ongeveer 15 uur en ik was een beetje zenuwachtig of dat wel goed zou gaan met een kindje van net 3 jaar. Zou ze zich niet vervelen, zou ze kunnen slapen, is er ook voor haar keuze met eten en drinken.. De zorgen werden eenmaal aan boord snel weggenomen. Je kan er namelijk onder andere lekker rondwandelen op de verschillende deks, even buiten in de frisse wind over het water kijken, er is een kidsclub aan boord met ballenbak, Lego en televisie met Disneyfilms, een bioscoop, 5 restaurants, een winkel, een casino, live entertainment en verschillende bars. Genoeg te doen en te beleven voor elke leeftijd dus.

Wij hadden voor op de heen- en terugweg een kamer met zeezicht die geschikt was voor 4 personen die bestond uit twee stapelbedden, een klein zitje en een badkamer met douche, wasbak en toilet. Op de heenweg sliepen we op dek 11 waardoor je de golven toch best goed voelde (en ik bij de balie even een gratis pilletje tegen zeeziekte heb opgehaald) maar op de terugweg sliepen we op dek 4 en was er veel minder deining te voelen.

Qua diner en ontbijt hebben wij gebruik gemaakt van het 7 Seas Buffetrestaurant wat meer dan prima verzorgd was met voldoende keuze voor het hele gezin. Shae zit in een fase van moeilijk eten, maar heeft met verse meloen, brood, kip en toetje of yoghurt ook best een buikje weten te vullen ;) Tussendoor hebben we bij het Lighthouse Café nog een sapje of koffie gedronken zodat Shae zich kon vermaken in de Kidz Club.

In Newcastle

Eenmaal aangekomen in Newcastle werden we met een klassieke rode dubbeldekker naar het centraal station van de stad gebracht en vanaf daar was het ongeveer 5 minuten lopen naar het Holiday Inn Express hotel. Midden in het centrum en dus een perfecte uitvalsbasis om de stad te gaan verkennen. Gelukkig is de stad redelijk compact en kan je de meeste bezienswaardigheden goed te voet bereiken. Zo krijg je ook gelijk de meeste mooie doorkijkjes, trappetjes en unieke gebouwen mee. Wij hebben ons hier twee daagjes erg goed weten te vermaken!

Eerlijk is eerlijk: zo’n citytripje is best lastig in te plannen met een kleintje van net drie jaar die ook nog eens een middagslaapje nodig heeft, maar we hebben ons er prima doorheen geslagen door gewoon wat rustiger aan te doen. Zo voelde het hele uitje ook echt als een minivakantie en was er veel ruimte voor dollen, grapjes maken, lachen, gek doen, knuffelen, worteltaart, sapjes voor Shae en cappuccino’s voor mama en mij. Wat een heerlijke herinneringen hebben we hier gemaakt zo met z’n drietjes. Onbetaalbaar waardevol.

Mijn persoonlijke aanraders voor Newcastle

Op het kaartje hierboven kan je goed zien waar wij zo’n beetje geweest zijn en wat we gezien hebben in de stad. De blauwe markeringen zijn onze aanraders, klik ze aan voor meer informatie!

– sightseeing: van het Newcastle United voetbalstadion, Chinatown met z’n 11 meter hoge toegangspoort, verschillende musea, St Nicholas Cathedral, Newcastle Castle, Theatre Royal, Grey’s Monument, Newcastle Central Station, Sage Gateshead, St. Mary’s Heritage Centre en de Millenium Bridge.

– Gregg’s voor een broodje en goede bak koffie, Za Za Bazaar voor een unieke sfeer en heerlijk eten uit zo’n beetje elke windstreek en kids zijn duidelijk welkom, Caffe Nero in het centraal station voor een geweldig lekkere Chai Latte en Pitcher & Piano aan de kade bij de Millenium Bridge waar een heerlijk sfeertje hangt

– overnachten in Holiday Inn Express hotel. Dit ligt erg centraal maar toch hoor je niet veel stadsgeluiden, er is enorm behulpzaam personeel, kinderen zijn duidelijk welkom en er zijn heerlijke croissantjes bij het ontbijt waar je ook je eigen coffee to go kan maken voor als je de deur uitgaat

– wat kan je hier goed shoppen! Enorme shoppingcentra met een ruime keuze aan winkels voor iedereen. Van chique beautywinkels, een Disney store, New Look mèt plussize afdeling tot aan Marks & Spencer, een Next winkel met belachelijk veel leuke kinderkleding (liefde voor dit merk!) Boots apotheken waar je als beautyliefhebber echt even moet snuffelen, zo’n beetje alle bekende ketens en kleine boetiekjes om rond te neuzen.

Het DFDS Seaways Kids Platform + maak kans op een gratis minicruise Newcastle!

Op de website van DFDS Seaways is er sinds kort een erg leuk Kids Platform te vinden vol met hotspots voor kinderen in verschillende categorieën. Is jouw kind meer van de Magie & Sprookjes, Dino’s & Dieren, Ridders & Ruïnes of toch meer van de Voetbal & Fun? Klik de juiste categorie aan, bekijk alvast drie tips, laat eenvoudig meer tips per mail naar je toesturen en zo eenvoudig heb je al gelijk kans gemaakt op een gratis minicruise Newcastle.

Of je nu naar Newcastle gaat om cultuur te snuiven, te winkelen, wat actiefs te doen of gewoon lekker rond te slenteren: je zal je hier zeker vermaken. Ja, voor mij persoonlijk was dit zeker een tripje die voor herhaling vatbaar is als Shae iets ouder is en geen middagslaapje meer nodig heeft. Dan ben je toch net wat vrijer, kan ze meer aan en kan je nog meer bekijken en beleven. Maar voor nu is het nog even heel hard genieten van de herinneringen aan de hele belevenis van zo’n lange overtocht op een boot, de prachtige stad en de fijne momenten die we hebben beleefd op ons drie-generatie-tripje ♥

* Deze reis werd ons aangeboden door DFDS Seaways.