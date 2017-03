Oh yes! Na de bekende for her -varianten en Narciso eau de parfum weet de modeontwerper het weer te doen: een nieuw parfum welke echt heerlijk is! Narciso Rodriguez Fleur Musc for her is een poederige en musky geur maar deze keer vermengd met een heerlijk bloemenboeket van rozen, pioenrozen en viooltjes. Het is één van mijn huidige favorieten en ik vertel je graag waarom.

“The for her signature heart of musc is surrounded by roses, spices and amber wood, to create a sparkling fragrance.” Je ruikt er onder andere roze peper, rozen, pioenrozen, muskus, viooltjes, amber en patchoeli in. Hij opent verrassend pittig, maar verandert op de huid al snel in een heerlijke cleane, vrouwelijke en romantische geur. En door de combinatie van musk, patchoeli en amber is de basis bijna crèmig te noemen qua welk gevoel de geur oproept.

Vanaf de eerste spray van deze geur was ik om. Misschien door een sterk verlangen naar meer bloemige geuren omdat ik zo toe ben aan de lente en zomer, maar waarschijnlijk vooral doordat het geen standaard geur is. Aan de ene kant is deze dus zacht en vrouwelijk, maar aan de andere kant toch een tikkeltje kruidig en dat maakt hem heel interessant. Daarnaast blijft de geur ook nog eens gigantisch lang op de huid ruiken. Als ik hem ’s ochtends aanbreng dan ruikt Paul hem in de avond nog met gemak terug. En nu ik toch over hem begin: hij vindt deze geur echt heerlijk en blijft er complimentjes over geven als ik hem draag ♥

Mocht je fan zijn van Narciso’s eerdere geuren of gewoonweg een liefhebber zijn van rozen en musk in parfums, dan moet je deze zeker eens gaan besnuffelen.

Narciso Rodriguez Fleur Musc for her is verkrijgbaar als eau de parfum vanaf €56,00/30ml.

* Dit artikel bevat een product dat door een merk of bedrijf is toegestuurd.