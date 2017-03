Bring out your inner beauty.. Met deze slogan probeert het Belgische beautymerk Natural Self haar missie neer te zetten: mooie natuurlijke producten om het mooiste van jouzelf naar buiten te halen. Als je een liefhebber bent van natuurlijke, ecologische en dierproefvrije producten dan ga je hier erg vrolijk van worden. Ik maakte kennis met enkele producten van dit merk en vertel je er graag wat meer over.

Qua bestanddelen is dit merk echt gericht op het voeden, beschermen en herstellen van de huid en dat zie je terug in ingrediënten zoals kokos-, macadamia-, soja- en arganolie, shea boter, aloë vera en vitamine E. Fijn om te weten: er zitten geen parabenen, synthetische geur- en kleurstoffen en andere nasties in de producten en is het merk volledig dierproefvrij.

De Natural Self ‘Fine Delicate’ body butter (200ml, €42,65) komt in een mooie stevige pot met houten draaideksel. Waar je met zoveel rijke ingrediënten misschien een dik en lastig smeerbaar product zou verwachten, is deze body butter juist verrassend luchtig. Hij voelt bijna aan als een mousse, smeert heerlijk uit en trekt redelijk vlot in. Je huid voelt duidelijk gevoed en soepel aan zonder dat er een plakkerig laagje achter is gebleven.

Tip: deze body butter is veilig genoeg om te gebruiken bij zeer gevoelige, eczeemgevoelige en de allergische huid en zelfs geschikt voor tere babyhuidjes.

De Natural Self ‘All Night Starlight’ nachtrème (50ml, €58,95) is geschikt voor de gewone, gevoelige en droge huidtypes. Natuurlijk is het een persoonlijke smaak, maar ik vind de verpakkingen van de producten echt prachtig en ze staan mooi en luxe in de badkamer. Ook deze nachtcrème zit boordevol voedende, herstellende en beschermende ingrediënten. Hij voelt rijk aan op de huid, smeert prettig uit en laat een fijn voedend laagje achter. Mijn drogere huid reageert er erg goed op en voelt de ochtend zacht en soepel aan en krijgt er een mooie natuurlijke glow van.

De geur van deze producten is zo’n zachte en subtiele wellnessgeur. Aan de ene kant heel verzorgend en crèmig en aan de andere kant ruik je er ook wat kruidigs in terug. Tijdens het gebruik van de producten kom ik al lekker tot rust en om dat gevoel ook verder in je huis vast te kunnen houden is er ook een geurkaars (€28,57) van 100% sojawas verkrijgbaar. Deze heeft een brandtijd van 36 uur. Een uurtje branden is voldoende voor een avond lang heerlijke geur omdat de warme was na het doven nog lange tijd geur af geeft.

Dit was een fijne kennismaking met een nieuw merk en ik ben onder de indruk hoe dit merk van A tot Z klopt. Enkel 100% natuurlijke ingrediënten, gecertificeerde recyclebare verpakkingen, werken met hart voor het milieu, dierproefvrij.. ♥ De producten van Natural Self zijn via de Nederlandse webwinkel verkrijgbaar.

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.