Een nieuwe douchegel die niet alleen heerlijk ruikt, maar ook nog eens verzorgende olie bevat èn heerlijk betaalbaar is. Dit product verdient zeker een plekje als Budget Beauty Tip! Dit nieuwe product van Nivea combineert twee bestsellers van het merk, namelijk de Creme Care en de Natural Oil. Het resultaat is deze Nivea Oil Pearls Douchecrème.

Deze douchegel bevat dus de hydraterende eigenschappen uit de Nivea Creme Care Douchecrème en de voedende werking van de Nivea Natural Oil Doucheolie. Er zit onder andere zonnebloemolie in wat rijk is aan vitamine E, arganolie met haar beschermende en voedende werking en hydraterende glycerine in. Eerlijk is eerlijk: iets minder vrolijk word ik van zowel de SLS als SLES die er in zit, hier hadden mildere reinigers voor gebruikt kunnen worden. Hadden de verzorgende en voedende ingrediënten er niet in gezeten dan had ik er waarschijnlijk last van gehad, maar voor nu vind ik het alsnog heel fijne doucheproducten.

De Nivea Oil Pearls Douchecrème is verkrijgbaar in drie verschillende geuren die echt perfect zijn voor de lente;

– Lotusbloem is heel zacht, romig en een tikkeltje fruitig

– Kersenbloesem is duidelijk een wat zoetere bloemengeur

– Ylang Ylang is een wat warmere bloemengeur.

Een klein beetje product in combinatie met een douchepuff maakt echt het lekkerste fluffy schuim om jezelf mee te kunnen wassen, iets waar ik echt heel erg van kan genieten. En aan de andere kant voel je ook duidelijk de toegevoegde oliën omdat het water na het inzepen een klein beetje op je huid lijkt te liggen. Mijn favoriete geur van deze drie is duidelijk Ylang Ylang omdat deze wat warmer is en het muskus-achtige echt een favoriete combinatie is van mij.

De Nivea Oil Pearls Douchecrème is verkrijgbaar voor €3,49 (250ml). Met de vele 1 + 1 gratis en andere kortingsacties die er regelmatig zijn maakt het helemaal een fijn prijsje om eens uit te gaan proberen.

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.