Ik heb al jaren een notitieboekjes-tic en ik heb er dan ook een flink aantal in de kast staan. Niet alleen om in te schrijven, maar ook als ondergrond voor productfoto’s worden ze veelvuldig gebruikt. Als blogger zijn ze dus eigenlijk onmisbaar.. Ik mocht enkele notitieboekjes laten bedrukken, hoe tof is dat?! Ik wil je er graag wat meer over vertellen èn natuurlijk laten zien en ga er ook een aantal weggeven in een heerlijke feel good give-away.



Waar kan je een notitieboekje voor gebruiken?

Of het nu is om ideetjes of inspiratie voor een artikel in op te schrijven, notities in te maken tijdens een productlancering, receptjes in te noteren, dankbaarheidslijstjes in te maken, doelen in op te schrijven, een bucketlist in bij te houden, leuke uitspraken van mijn dochtertje in op te schrijven.. Zo’n notitieboekje kan je voor heel erg veel doeleinden gebruiken en wordt zo een persoonlijk en waardevol item.

Mijn eigen notitieboekje ♥

Ik heb ervoor gekozen om het notitieboekje in één van mijn favoriete kleuren te kiezen, namelijk lekker fris en vrolijk geel. Een kleur die me gelijk oppept en natuurlijk geweldig bij de lente past die zojuist begonnen is. Als opdruk heb ik lang nagedacht waar ik voor zou gaan, maar besloot uiteindelijk voor de slogan van mijn website en mijzelf te gaan: Enjoy life! Dit liet ik niet in een kleur drukken maar in blinddruk (pregen) erin zetten waardoor je de tekst kan lezen en voelen en het er heel subtiel in verwerkt is. Zo kan hij voor veel doeleinden gebruikt worden zonder als promotiemateriaal te ogen.

Dit notitieboek met harde kaft heeft verder een handig elastiek dat hem mooi gesloten houdt, een leeslintje zodat je weet waar je gebleven bent en achterin zit ook nog een vakje waar je bijvoorbeeld je visitekaartjes, bonnetjes, pasfoto’s, concertkaartjes of iets dergelijks in kan bewaren. Het is trouwens een handzaam A6 formaat waardoor hij gemakkelijk in iedere handtas past.

Feel good give-away!

Ik ga ze zelf gebruiken als persoonlijk notitieboekje maar ook als cadeautje hier en daar en het leek me leuk om een aantal van deze limited editions ;) weg te gaan geven aan andere notitieboekjesliefhebbers. Kijk hiervoor op de Curvacious Facebookpagina bij 26 maart 2017 om te zien hoe je kans maakt op de 5 x 2 notebooks die ik weg ga geven. Good luck!

Je eigen luxe notitieboek kan je heel eenvoudig bij Drukbedrijf laten drukken in een minimale oplage van 25 stuks in verschillende formaten, kleuren en opdrukken.

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.