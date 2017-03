Waar ik vroeger niet het nut van een oogcrème in zag, ben ik de afgelopen jaren toch wel fan geworden en smeer ik trouw. Waarschijnlijk komt het ook door m’n leeftijd want rimpeltjes en lijntjes laten zich duidelijker zien en wallen en donkere kringen gaan lastiger weg. De aftakeling is begonnen ;) Onlangs werd Olaz Eyes gelanceerd, de eerste oogverzorgingslijn van het merk. De Olaz Ultimate Eye Cream voor 25+ en het Olaz Firming Eye Serum voor 40+. Gezien de doelgroep van mijn website (25-45 jaar) vertel ik je graag wat over het eerste product èn ik mag er ook enkele weg gaan geven. Let’s go!



De Olaz Ultimate Eye Cream is dus meer gericht op de jongere vrouwen en heeft een 3-in-1 werking om zichtbare lijntjes en rimpels te vervagen en de zichtbaarheid van donkere kringen en wallen te verminderen. Er zit onder andere niacinamide (vitamine B3), glycerine, vitamines en peptides in wat een hydraterende werking heeft die pigmentvlekjes tegen gaat en een goede anti-aging werking biedt. Ook fijn: er zit geen parfum in deze oogcrème waardoor je deze ook gerust kan smeren met een gevoeligere huid.

De kleur van deze oogcrème is huidskleur met een oranje tintje erdoorheen. Dit heeft als voordeeltje dat het een donkerdere of blauwige kleur onder je ogen subtiel neutraliseert waardoor wallen net even wat minder opvallen. Je hebt echt maar een heel klein beetje product per oog nodig en na het zachtjes inkloppen met de ringvinger droogt hij redelijk mat op. Niet te mat gelukkig want anders zouden rimpeltjes en lijntjes juist geaccentueerd worden, maar juist prettig qua finish omdat het zo heel erg fijn werkt onder concealer en andere make-up. Deze trekt daarna ook duidelijk minder in de lijntjes rondom de ogen en blijft langer zitten. De oogcrème werkt dus ook nog eens subtiel als een undereye primer.

De Olaz Ultimate Eye Cream komt in een potje met een inhoud van 15ml en is verkrijgbaar voor €24,99. Tip: op dit moment loopt er tot 26 maart bij Trekpleister een aanbieding voor 40% korting op alle gezichtsverzorgingsproducten van Olaz.

Winactie

Kan jij wel een frissere oogopslag gebruiken? Heb je een stressvolle periode gehad? Net mama geworden waardoor de wallen op je knieën hangen? Of ken je iemand die deze oogcrème erg goed zou kunnen gebruiken? Ik mag deze nieuwe Olaz oogcrème 3 x weg gaan geven. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is een reactie achter te laten onder dit artikel met een kleine motivatie.

Natuurlijk zou ik het ook leuk vinden als je mij wilt volgen op Facebook en als je deze actie daar wil liken en delen ♥ Meedoen kan tot en met zondag 26 maart 2017, 23.59 uur. De winnaars ontvangen na afloop persoonlijk bericht. Good luck!