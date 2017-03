De warmere dagen komen eraan en dat betekent dat er eindelijk weer eens uitgepakt kan worden met kleur. Waar ik dat qua kleding vaak toch net even iets ingetogener hou, vind ik het qua lipstick en nagellak wèl erg leuk om daarmee af te wisselen. Erg vrolijk werd ik dan ook van de Pink Gellac Candy Couture collectie met zeven nieuwe en frisse kleuren nagellak. Pink Gellac is gelnagellak voor thuisgebruik waarmee je tot wel twee weken van je manicure kan genieten. Lees verder voor meer informatie, foto’s en swatches van deze lakken.



Alle kleuren uit de Pink Gellac Candy Couture collectie hebben een volledige dekking bij 2 dunne laagjes, behalve de witte Sugar White lak die nog echt een derde laagje nodig zou hebben. Sowieso is het aan te raden om bij gelnagellak in meerdere dunnere laagjes te werken omdat dit beter ‘pakt’ dan dikke laagjes. In dit artikel lees je een uitgebreid stappenplan en review van de complete Pink Gellak starterset. Zo heb je gelijk een idee hoe gelnagellak voor thuis gebruikt kan worden.

Deze Pink Gellac Candy Couture collectie bestaat uit de volgende kleuren:

– 209 Sugar White, een frisse witte nagellak met een koele parelmoer glans

– 210 Tangerine Red, een neonkleurige koraalrode lak met creamy finish

– 211 Tiffany Blue, een frisse zeeblauwe kleur met een creamy finish

– 212 Bubblegum Pink, een knalroze Barbie tint met creamy finish

– 213 Juicy Yellow, een zachte gele kleur met creamy finish

– 214 Cosmopolitan, een koraalkleur met zilverkleurige shimmers

– 215 Cloudy Blue, een blauwgrijze nagellak met creamy finish.

De Pink Gellac lakken zijn enkel te gebruiken in combinatie met een LED of UV lamp en in combinatie met de bijpassende basecoat en topcoat. De gellak hardt in 120 seconden onder de UV lamp of in 60 seconden onder de LED lamp uit en blijven vervolgens tot zo’n 14 dagen mooi zitten. De Pink Gellac Candy Couture collectie en alle andere producten van Pink Gellac zijn verkrijgbaar via de Nederlandse webwinkel. De kleurlakken kosten €14,95 per stuk en hebben een inhoud van 15ml. Fijn om te weten: je krijgt altijd je derde kleurtje gratis :)

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd en een affiliate link.