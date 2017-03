Het spijkerjasje is weer helemaal terug van weggeweest! Ze zijn volop verkrijgbaar in verschillende kleuren en pasvormen en zo basic of bont als je ze maar wil hebben. En doordat de meeste jeansjasjes niet gevoerd zijn maken ze een perfect tussenjasje omdat ze minder zweterig dragen. Perfect voor de warmere lentedagen! Ik zette de leukste plussize denim jasjes voor je op een rij in zo’n beetje elke pasvorm, kleur en prijscategorie.

Laat ik beginnen met webwinkel ASOS waar ze echt veel verschillende pasvormen van het jeans jack hebben. Ik vond er onder andere deze drie:

– licht denim jasje met used effect en rozenapplicaties, New Look, €53,22

– donker denim jasje met gerafelde randjes en capuchon, ASOS Curve, €64,00

– licht denim jack met bloemenprint op de rug, Alice & You, €69,33.

Een heel stukje meer budgetvriendelijk zijn deze denim jasjes van de webwinkel Forever21. Voor zover ik weet is er in Nederland helaas geen Forever21 winkel meer die de plussize collectie verkoopt, dus ben je hier aangewezen op de webwinkel:

– licht denim jasje met applicaties, €36,00

– denim jack in parka model met capuchon, €34,00

– kort spijkerjasje met heavy used effect, €31,00.

Bij MS Mode kan je natuurlijk via de webwinkel bestellen maar ook de verschillende jasjes gewoon in de winkel gaan passen. Deze drie jasjes sprongen er voor mij uit:

– een spijkerjasje met stretch wat soepel draagt, €39,99

– een lichter en langer denim jasje, €44,99

– dit denim jack met donkere biesjes en applicaties, €49,99.

Tsjah, als je mij een beetje kent dan weet je dat ik fan ben van MANGO Violeta. Deze plussize collectie laat namelijk net even wat andere modellen zien dan het standaard denim jasje:

– een lang en donker denim jack met dubbele knoop, €69,99

– een kort en licht denim jasje met destroyed effect, €59,99

– dit jeans jasje met aztec biesjes en onafgewerkte naden, €59,99.

En als laatste moest ik deze drie spijkerjasjes van Zizzi ook meenemen in het overzicht. Wat zijn ze namelijk leuk! En fijn om te weten: dit grote maten merk heeft ook enkele fysieke winkels verspreid door Nederland.

– mooi getailleerd kort en donker denim jasje, €49,95

– een stoer, kort en grijs spijkerjack, €79,95

– een soepelvallend en langer denim jasje die ook als vest te dragen is, €69,95.

Hierboven zie je een mix van zowel webwinkels als fysieke winkels en er is me gevraagd of ik vaker tips vanuit ‘echte’ winkels wil delen. Zoals je ziet kan je voor een tof denim jasje dus goed slagen bij MS Mode en Zizzi die allemaal in fysieke winkels te passen zijn maar ook bij Miss Etam, C&A en Kik heb ik verschillende modellen zien hangen in de plussize collectie. Gewoon even rondsnuffelen en passen dus totdat je joùw perfecte plussize denim jasje gevonden hebt!

–> Mocht je op zoek zijn naar meer plussize shoppingadresjes, bekijk dan dit handige overzicht waarin ik meer dan 70 toffe plussize (web)winkels op een rijtje zette.

Zoals je ziet zijn er echt heel erg veel leuke plussize denim jasjes verkrijgbaar, je moet alleen maar net even weten waar je moet zoeken. Ik wil er zelf ook eentje voor de lente en twijfel tussen het denim jack in parka model van Forever21, het basic langere model van MS Mode of die met de aztec biesjes van MANGO Violeta. Met zoveel toffe jasjes wordt het kiezen nog lastig..

* Dit artikel bevat affiliate links.