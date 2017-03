De lente is begonnen, het zonnetje laat zich voorzichtig steeds wat vaker zien en ook de temperaturen gaan langzaam omhoog. Ik hou ervan en kan niet wachten tot het echt ‘met zonder jas’ weer is ♥ Eindelijk worden in beautyland de kleuren weer een stukje frisser en vrolijker. Zo ook met de nieuwe Sally Hansen Miracle Gel kleurtjes waarvan ik er twee uit de Simply Charming Spring Look aan je laat zien.



De Sally Hansen Miracle Gel nagellak is een lak die bestaat uit twee stappen, namelijk de kleurlak zoals je hier op de foto’s ziet en de bijpassende topcoat in het zwarte flesje. Ik heb deze combinatie in meerdere artikelen al behandeld, zoals je hier bijvoorbeeld kan lezen, en het is echt een erg fijn product. Deze twee stappen heb je namelijk in no time op je nagels zitten, je hebt geen speciale lamp nodig om ze uit te harden en toch kan je tot zo’n twee weken van je manicure genieten. Ook kan je deze lak weer heel gemakkelijk met de meeste nagellakremovers van je nagels af halen.

Mijn persoonlijke ervaring met de Sally Hansen Miracle Gel nagellak is dat ik er echt tien dagen mooie nagels van kan hebben, maar het ligt wel een beetje aan wat ik zoal doe in een week natuurlijk. Een persoonlijke tip: opbouwen in meerdere dunne laagjes werkt echt beduidend beter en zorgt echt voor een langhoudender resultaat.

De kleurtjes die je hierboven op de foto’s ziet zijn:

– 374 Sweet Tea, een fris nude kleurtje met een koraalroze ondertoon

– 434 Poppy Patch, een klaproosrode kleur met iets warme ondertoon.

Sweet Tea dekt in drie dunne laagjes en Poppy Patch in twee laagjes perfect en zorgen er echt voor dat ik lekker vrolijk word elke keer als ik naar mijn nagels kijk ^^ Ze hebben trouwens beide een creamy finish zonder metallic glans of glittertjes in zich, maar wel mèt een prachtige glans.

Deze nieuwe Sally Hansen Miracle Gel nagellakkleuren zijn vanaf deze maand verkrijgbaar voor €11,99 per kleurlak en topcoat. Tip: er zijn regelmatig acties waarbij je de tweede kleur of de topcoat gratis krijgt bij aanschaf van de kleurlak :)

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.