Een complete facial in één stap? Met het nieuwe Starskin 7 Seconds Morning Mask ben je in de ochtend zó klaar en verander je je huid “van flets naar fabulous”. Als skincarejunkie was ik natuurlijk direct nieuwsgierig dus dit product moèst ik wel onder de loep nemen. Lees verder om te zien welke beloftes dit product maakt, hoe het werkt, wat erin zit en wat ik er persoonlijk van vind.



De belofte

Het Starskin 7 Seconds Morning Mask belooft om de volgende stappen in één product te hebben samengevat:

– een subtiele gezichtsmassage wat goed is voor de doorbloeding

– een exfoliërende werking die dode huidcellen verwijdert

– een toner om de huid te verfrissen en poriën te ‘sluiten’

– een serum met huidverzorgende werking

– een crème met hydraterende werking

– een masker welke je huid een boost geeft

– een make-up primer waardoor je na gebruik ook echt helemaal klaar bent om direct je make-up aan te kunnen brengen.

Het product

Deze doordrenkte pads zijn echt een beetje de vertolking van een uitgebreide Koreaanse huidverzorgingsroutine in één enkele stap. De pads zijn doordrenkt met een vloeistof die niet alleen werken tijdens het gebruik van de pads, maar omdat je het restant op je gezicht inmasseert zullen de ingrediënten ook doorwerken om gedurende de dag te hydrateren en te verzorgen.

Waarom ik Korea aanhaalde? Wat mij betreft is dit toch wel hèt land waar ze net even een paar stappen voor lopen op skincare. Een routine die uit 10 producten bestaat is daar heel normaal en dan hebben we het alleen over huidverzorging, dus daar komt make-up nog bij. In Nederland zijn we toch nog altijd meer van het gemak van een paar snelle handelingen en dan weer door met de hectiek van de dag. Zo’n all-in-one product is dan wel echt een uitkomst.

Wat zit erin?

Op de ingrediëntenlijst zie ik een heleboel ingrediënten waar ik blij van word zoals glycerine, kamille extract, niacinamide, probiotica, hyaluronzuur, adenosine en verschillende plantenextracten van onder andere angelica, gele gentiaan en arnica. Een combinatie van verzachtende, versterkende en verzorgende ingrediënten die ook pigmentvlekjes en fijne lijntjes tegen gaan en de huid egaler maken. Het toevoegen van probiotica aan huidverzorgingsproducten heeft als voordeel dat het de werking van andere ingrediënten versterkt waardoor ze beter opgenomen kunnen worden, maar ze zijn vooral fijn omdat ze de huid kalmeren, herstellen en een ontstekingsremmende werking hebben.

Op de toegevoegde parfum na, die ook nog eens bijna onderaan de ingrediëntenlijst stond, kan ik er geen ‘harde’ ingrediënten in vinden. Dit product bevat geen parabenen, siliconen, minerale oliën, alcoholen, sulfaten en synthetische kleurstoffen.

Hoe gebruik je de pads?

Het Starskin 7 Seconds Morning Mask is echt heel erg gemakkelijk in gebruik. Je houdt de pot even op de kop zodat de bovenste pad ook goed doordrenkt is met de vloeistof, je neemt een – fris en zacht ruikende – pad uit de verpakking met het bijgeleverde pincet, stopt twee vingers in het zakje en haalt de kant met de bolletjes met ronddraaiende bewegingen over je gezicht, hals en decolleté. Daarna draai je de pad om en dep je de andere kant over de huid. Vervolgens wacht je even tot de vloeistof is opgenomen of kan je dit versnellen door het restant in de huid te masseren. Al met al een handeling van nog geen halve minuut.

Eindoordeel

Qua ingrediënten ben ik onder de indruk en dit is zeker een vernieuwend skincareproduct te noemen. Na gebruik voelt mijn huid schoon, fris en zacht aan en merk ik een mooie glow. Ook make-up brengt erna fijn aan en ik merk gedurende de dag dat ik geen trekkerige huid begin te krijgen. Ik zou deze pads persoonlijk niet iedere dag gebruiken, daar blijft het toch net even iets te prijzig voor. Maar ze zijn wel erg interessant om te gebruiken als kuurproduct, voor een date day en/of night of een speciale gelegenheid zoals een bruiloft wanneer je die extra boost goed kan gebruiken.

Het Starskin 7 Seconds Morning Mask is verkrijgbaar bij Parfumerie Douglas voor €29,99 (170ml product/20 pads). Fijn om te weten: Starskin is PETA-gecertificeerd en test niet op dieren.

* Dit artikel bevat product dat door een merk of bedrijf is toegestuurd en een affiliate link.