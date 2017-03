The Body Shop heeft een mooie huidverzorgingslijn met de naam Drops Of Youth die met huidbeschermende, -verstevigende en -vernieuwende ingrediënten de eerste tekenen van veroudering tegen gaat. Deze lijn is nu uitgebreid met een nieuw product en aan de titel van het artikel te zien had je vast al kunnen raden dat ik dit als peeling-fan wel uitgebreid moèst gaan testen! Het is namelijk The Body Shop Youth Liquid Peel, een gelachtige peeling die helpt om dode huidcellen en onzuiverheden te verwijderen.



Deze The Body Shop Youth Liquid Peel komt in een handige en hygiënische pompflacon met een inhoud van 145ml. Aangezien je dit product maar twee tot drie keer per week gebruikt en het ook nog eens erg zuinig in gebruik is kan je hier een flinke tijd mee vooruit. De geur is citrusachtig fris en de textuur is zoals je van een gelproduct kan verwachten: wat dikker en transparant. Als je een heel gevoelige huid hebt dan zou ik vanwege de alcohol en parfum wel eventjes voorzichtig zijn en misschien vragen om een proefje in de winkel.

Aangeraden wordt om deze peeling in de avond te gebruiken op een gereinigde en droge huid. Je brengt hem aan op je gezicht, hals en decolleté (niet te dicht rondom je ogen!), masseert hem met ronddraaiende bewegingen in en al snel verdikt de textuur waardoor je hem bijna compleet van je gezicht af kan rullen. Even naspoelen met lauwwarm water en je bent klaar.

Ingrediënten

Aqua, Alcohol Denat., Propylene Glycol, Glycerin, Carbomer, PPG-26-Buteth-26, Palmitamidopropyltrimonium Chloride, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Quaternium-80, Parfum, Behentrimonium Chloride, Linalool, Citronellol, Cetrimonium Chloride, Isopropyl Alcohol, Crithmum Maritimum Extract, Eryngium Maritimum Extract, Leontopodium Alpinum Callus Culture Extract, Sodium Hyaluronate, Citric Acid, Xanthan Gum.



Wat mij bij de eerste test op mijn arm gelijk opviel is dat de rulletjes die van de huid af kwamen op sommige delen bijna zwart waren. Ieuw! Ik twijfelde nog even of het niet een combinatie van ingrediënten en zuurstof was, maar nee. De tweede keer over dezelfde arm leverde wit/grijze rulletjes op. Dat maakt gelijk al duidelijk dat deze peeling je huid zeker ontdoet van dode huidcellen en vuildeeltjes en dat in zo’n korte tijd zonder dat het de huid irriteert of trekkerig maakt. Doordat je die rulletjes voelt en ziet geeft dat echt een heerlijk clean gevoel! Mijn gezichtshuid is duidelijk meer peelings gewend dus daar waren de rulletjes gewoon wit/grijzig maar alsnog merkte ik dat mijn huid goed schoon was en lekker zacht en fris aanvoelde.

The Body Shop Youth Liquid Peel uit de Drops Of Youth lijn is verkrijgbaar in de winkels en via hun webwinkel voor €21,00. Fijn om te weten: 99% van de ingrediënten in dit product is van natuurlijke oorsprong en het is een vegan beautyproduct.

* Dit artikel bevat een product dat door een merk of bedrijf is toegestuurd en een affiliate link.