Een superzachte en soepele huid in slechts twee stappen, perfect om jezelf voor te bereiden op de blote-benen-periode die weer komen gaat. Ik heb al vaker over dit merk geschreven en zelfs de scrub uit dit artikel kwam al eerder voorbij. Vandaag wil ik weer eens mijn enthousiasme over dit merk uiten en over de Treets Nourishing Spirits shea butter scub & body butter. Heb jij een droge tot erg droge huid dan ga je hier erg vrolijk van worden!

De Treets Nourishing Spirits lijn vindt haar oorsprong in Afrika, waar de hoofdingrediënten van deze lijn vandaan komen. Er zit onder andere shea boter, baobab olie, Kalaharimeloen en marula olie in verwerkt wat een verzachtende en helende werking heeft op de (erg) droge huid. De geur van de producten is een beetje warm en notig met een tikkeltje zomerse zoetigheid van de meloen.

Treets Nourishing Spirits shea butter scrub 325g, €12,99

Een scrub voor het lichaam zonder microplastics maar met vooral heerlijke voedende en verzachtende ingrediënten. De scrubbende werking komt vanuit suikerdeeltjes en verder zitten er vooral verzachtende, helende en voedende ingrediënten in zoals shea boter, jojoba olie, druivenpitolie en vitamine E.

De dikke boterige massa wordt door de warmte van je huid zachter en verandert in een romige scrubmassa. Dode huidcellen worden zo verwijderd, de bloedsomloop wordt gestimuleerd, de huid wordt gevoed en voelt naderhand heerlijk zacht en soepel aan. Als je niet zo’n heel erg droge huid hebt dan zou je na de scrub al klaar kunnen zijn, aangezien de oliën en boters hierin al een subtiel laagje op de huid achter laten.

Treets Nourishing Spirits shea body butter 250ml, €12,99

Deze body butter is echt een boter-boter. Hij is stevig en hard van textuur en wordt pas lekker smeerbaar in combinatie met de warmte van de huid. Hij is dus echt heel erg zuinig in gebruik ook waardoor je lekker lang van deze flinke pot kan genieten. Er zit onder andere kokosextract, shea boter, glycerine, candelillawas, marula olie en vitamine E in. Dit is echt een goddelijk product voor mensen met een droge tot zeer droge huid. Als je huid jeukt van de droogheid, als je de droogtelijntjes kan zien, als er tegen droge hielen, onderbenen, knieën en ellebogen niet op te smeren is: gebruik dit. Na een paar keer smeren voelt mijn huid al zo anders aan. En dan krijgt je huid er ook nog eens zo’n prachtige glow van waardoor je dit jaar misschien nog makkelijker je benen aan de wereld durft bloot te stellen. Laat die zon maar komen!

Fijn om te weten: de producten van Treets Traditions zijn dierproefvrij en vrij van SLS, SLES, parabenen, siliconen, micro plastics, kleurstoffen en minerale oliën. De producten zijn onder andere verkrijgbaar bij Holland & Barrett (voorheen De Tuinen), Parfumerie Douglas, bol.com en Etos.

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd en affiliate links.