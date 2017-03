Dat het gezond is om zoveel mogelijk gevarieerd te eten en te drinken en daarbij te letten op toegevoegde suikers en vetten weten we allemaal. Qua eten kan je dan nog best veel afwisselen, maar als het op drinken aankomt dan houd je eigenlijk alleen koffie, thee en water over. Vooral water staat bekend als het gezondste drankje en er lijkt wel een waterlobby te zijn gestart. Volgens sommigen zou je minstens 8 glazen water per dag moeten drinken en altijd je eigen flesje bij je moeten hebben.. In dit artikel deel ik de zin en onzin van water drinken met je, inclusief enkele tips voor het milieu, je portemonnee en hoe je het makkelijkst voldoende water kan drinken.



De voordelen van water drinken

Dat water gezond is voor je weten we allemaal, maar waarom is dat zo?

– Je lichaam bestaat voor bijna 2/3e deel uit water wat het logisch maakt er voldoende van in te moeten nemen zodat je dit op peil houdt

– voldoende water drinken houdt je lichaamstemperatuur op peil

– water is goed voor je spieren en gewrichten en helpt het hart om het bloed effectiever te laten doorstromen

– water drinken maakt je daardoor alerter, je kan je hierdoor beter concentreren en het verhoogt je productiviteit

– het helpt om afvalstoffen sneller af te voeren uit je lichaam

– voldoende water drinken kan nierstenen voorkomen omdat het water de urine verdunt zodat zouten en mineralen minder goed steentjes kunnen vormen

– water is het beste om je huid, haar en nagels van binnenuit de kunnen hydrateren en werkt als een natuurlijk anti-aging middel

– de hersenen bestaan voor zo’n 80% uit water en aangezien hoofdpijn vaak een teken is van uitdroging, kan je door voldoende water te drinken hoofdpijn vaak op een afstandje houden

– water haalt de eerste trek weg en kan je stofwisseling versnellen, het is dus ook nog eens goed voor de lijn :)

De nadelen van water drinken

– ben je een fan van water uit flessen en pakken? Dit is natuurlijk heel erg milieuonvriendelijk en duur vergeleken met het kraanwater wat in Nederland ook nog eens zo’n beetje de beste kwaliteit heeft

– drink je hele dagen door uit eenzelfde flesje wat je steeds navult? Let dan goed op waar het flesje van gemaakt is. Veel flesjes water zijn namelijk niet geschikt om steeds na te vullen omdat er over langere termijn weekmakers vrij kunnen komen die je dan doorslikt. Daarnaast is het uit hygiënisch oogpunt ook niet heel erg fris en is zo’n flesje een bron van bacteriën. Koop liever een duurzaam navulbaar exemplaar die je regelmatig uitwast.

– bij het drinken van teveel water in een te korte tijd krijg je snel een tekort aan suikers en zouten waardoor cellen in het lichaam opzwellen, het bloed teveel verdund raakt, en zenuwen bekneld kunnen raken waarbij de eerste symptomen flinke misselijkheid en hoofdpijn zijn

– in het meest extreme geval kan teveel water drinken in korte tijd zelfs zorgen voor vochtzwellingen in de hersenen.

Hoeveel water per dag is nu het beste?

Je komt vaak de tekst ‘2 liter water per dag’ of ‘6 tot 8 glazen per dag’ tegen, maar de hoeveelheid water die het beste is is natuurlijk afhankelijk van ieder persoon waarbij je gezondheid, je gewicht en je leefsituatie anders is. Sporters en vrouwen die borstvoeding geven hebben bijvoorbeeld al snel veel meer vocht nodig en als je in een warm klimaat leeft of wanneer het zomer is kan je ook duidelijk meer water gebruiken. Als graadmeter kan je het beste aanhouden dat bij gemiddelde condities je zo’n 2 liter vocht per dag nodig hebt. Hier mag je naast water ook gerust koffie en thee zonder suiker, melkdranken (of melkvervangers) en bruisend water bij meerekenen.

Mijn liefde voor water + bespaartip voor het milieu èn je portemonnee

Ik was vroeger absoluut geen waterdrinker en heb mijzelf dat door de jaren heen aan moeten leren. Op dit moment weet ik een paar keer per dag een groot glas water zeker te waarderen en kan ik het zelfs missen als het te lang geleden is. Water heeft niet echt een bepaalde smaak wat het voor mij zo lekker maakt, maar het drinkt gemakkelijk weg, haalt de ergste hoofdhonger weg en voelt verfrissend en ‘puur’ aan. Voor mij voldoende redenen om dit in mijn routine te houden.

Ik wil graag een persoonlijke tip toevoegen voor waterdrinkers die ook fan zijn van bruisend water die gelijk besparend is voor zowel het milieu als je portemonnee. Een tijdje geleden ontving ik namelijk een SodaStream apparaat waarmee je met één druk op de knop je favoriete bruiswater kan maken, van een fris tintelend bubbeltje tot aan een intense bruis. Je vult de fles met kraanwater, zet hem in het apparaat, drukt op de knop totdat je het gewenste bruiswater hebt en bent klaar. Met één CO2 cilinder kan je zo ongeveer 60 liter bruisend water maken voor omgerekend €0,41 per liter. Daarnaast bespaar je dus met die ene cilinder al 60 losse plastic flessen en daar wordt het milieu dan weer erg vrolijk van! Nee, ik word hier niet voor betaald maar ben na een tijdje gebruik van het apparaat nogal enthousiast geworden en wilde dit graag als aanvulling op het artikel als tip met je delen ♥

Als ik trouwens een langere periode niet voldoende water drink merk ik dat vooral doordat mijn huid weer droger aan begint te voelen en minder ‘fris’ oogt, maar ook doordat ik meer hoofdpijn begin te krijgen.. Dat motiveert natuurlijk ook wel lekker om voldoende te blijven drinken!

Hoe maak je het makkelijker om voldoende water te drinken?

– Zorg dat je bijvoorbeeld altijd een duurzaam navulbaar flesje bij je hebt zodat je de hele dag door slokjes kan nemen en was deze dagelijks even goed uit

– zet een glas in je keuken en drink elke keer als je je handen wast na je toiletbezoek een glaasje water

– voeg wat vers fruit, basilicum, gember of munt toe aan je water voor een lekker smaakje.

Ben jij een waterdrinker? Hoe drink jij je water het liefst? Mocht je nog meer tips hebben om makkelijker voldoende water te kunnen drinken, laat deze dan gerust achter in de reacties onder dit artikel :)

Liefs,

Desirée