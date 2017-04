Heb jij last van een droge huid die wel wat extra’s kan gebruiken qua verzorging om de natuurlijke glans en soepelheid weer terug te krijgen? Dan ga je vast heel erg blij worden van de tips uit dit artikel. Er zijn namelijk de afgelopen periode een aantal mooie beautyproducten voor de droge huid uitgekomen en ik laat ze graag aan je zien! Lees verder voor meer informatie over deze nieuwe producten van hannah, Maria Galland, Filorga, Alpha-H en NUXE.





hannah Primum Elixer 30ml, €59,00

Deze nieuwe milde peeling met 10% amandelzuur kan je het hele jaar door gebruiken, is voor elke huid geschikt (zelfs als je last hebt van eczeem of psoriasis) en heeft een stimulerend effect op de collageen- en elastineproductie. Daarnaast werkt hij tegen pigmentvlekjes, reguleert de peeling de talgproductie, helpt het roodheid te verminderen en krijg je er een stralende en frisse huid van.

hannah Brilliant Touch 30ml, €55,00

Ben je op zoek naar een product dat je huid een soft focus effect geeft dan zou je zeker dit product eens moeten proberen. De ingrediënten zorgen voor een egalere, zachtere en stevigere huid en pakken fijne lijntjes en rimpeltjes aan en tegelijkertijd zorgt wit diamantpoeder ervoor dat je huid er direct optisch egaler uitziet. Persoonlijk vind ik deze crème ook heel erg fijn onder foundation als een primer werken.

NUXE Huile Prodigieuse 100ml, €28,80

De bekende bestseller die al 25 jaar bestaat is aangepast qua formule en zo nog voedender èn een krachtige anti-age werking rijker geworden. Ik vond de originele versie zelf ook al heel erg fijn, maar deze lijkt nog net even wat zachter voor de huid. Het is een redelijk droge olie die heel zuinig in gebruik is waardoor je echt heel lang met de fles vooruit kan. Hij is trouwens te gebruiken voor zowel je gezicht, lichaam als voor in je haren en ruikt ook nog eens ontiegelijk lekker ♥

Maria Galland Lumin’Éclat silky cream 50ml, €67,00

Deze crème kan je zowel voor overdag als in de avond gebruiken en brengt een totaalplaatje van mooie anti-age ingrediënten en zorgt daarnaast voor een flinke hydratatieboost èn geeft de huid een mooie glow. Over dit merk lees je helaas maar weinig en dat terwijl ze zo’n uitgebreid assortiment hebben waar ik als skincarejunkie erg enthousiast van kan worden. Mocht iemand aanraders hebben van dit merk dan hoor ik het graag!

Alpha-H Liquid Gold 24h moisture repair cream 50ml, €58,95

Ook dit product is echt een beetje een ‘alles-in-één’ product. Er zit namelijk glycolzuur in wat een peelingeffect geeft, bevat erg mooie anti-age ingrediënten, hyaluronzuur en andere hydraterende ingrediënten voor een intense hydratatie èn kleine deeltjes echt 24-karaats goud. Goud in een crème? Jawel! Dit helpt ontstekingen te voorkomen, roodheid te verminderen en geeft de huid een subtiele glow. Ja, van een product als deze gaat mijn skincarejunkiehartje zeker sneller kloppen ^^

Filorga Universal Cream 100ml, €29,90 (te koop bij ICI Paris XL)

En als laatste kan ik deze tube zeker niet overslaan. Dit product is namelijk echt voor het hele gezin te gebruiken en in korte tijd erg geliefd geworden hier in huis. Van schaafwondjes of een droog huidje bij kinderen, tot de net geschoren huid van de man en onze eigen huid die wel wat extra’s kan gebruiken.. smeren maar! Het is een crème met verzachtende, voedende, herstellende en beschermende werking. Hij voelt wat rijk aan en laat zeker een subtiel laagje achter op de huid, maar het is daardoor wel een product waar ècht droge plekjes heel erg blij van worden. De huid wordt na enkele keren smeren al gelijk zachter en soepeler, jeukt minder en droge plekjes trekken snel weer weg. Ik gebruik hem voor zo’n beetje alles wat maar droog of trekkerig aanvoelt. Love it!

Mocht je van één van bovengenoemde beautyproducten voor de droge huid graag een afzonderlijke en uitgebreide review willen zien, dan hoor ik het graag zodat ik ervoor aan de slag kan gaan :)

* Dit artikel bevat producten die ik van een merk of bedrijf heb ontvangen en een affiliate link.