Dat een goed beautyproduct ook heel erg betaalbaar kan zijn wordt met dit product zeker bewezen. De nieuwe Etos Skin Oil Argan & Avocado kwam een tijdje geleden binnen en ik als olieliefhebber met een droge huid moèst dit natuurlijk gelijk uitproberen. Ben jij op zoek naar een product om jouw lichaamshuid weer lekker zacht en soepel te maken inclusief mooie glow? Lees dan zeker deze review voor meer informatie en waarom ik fan ben.



Arganolie

Deze olie zit bomvol vitaminen, mineralen, lipiden en antioxidanten die ervoor zorgen dat de huid beschermd, soepel en zacht wordt. Door de hoge hoeveelheid tocoferolen die hier van nature in zitten heeft arganolie sterke anti-aging eigenschappen en sla je hiermee dus mooi meerdere vliegen in één klap.

Avocado olie

Deze voedzame olie staat er vooral om bekend dat hij erg goed door de huid wordt opgenomen. Er zitten veel onverzadigde vetzuren, vitamines en antioxidanten in en het bevat vooral een hoge concentratie vitamine E. Dat is één van de sterkste antioxidanten die kan zorgen voor huidverbetering, daarnaast bevat het NMF (natural moisturizing factor) wat ervoor zorgt dat het water- en vetgehalte in de huid op peil wordt gehouden.

Overige ingrediënten

Verder zit er onder andere kokosextract, soja olie in en vitamine E in wat nog wat extra voeding, bescherming en zachtheid met zich meebrengt. Geen parabenen of siliconen dus, maar helaas op de laatste plek wel een ‘harde’ alcohol (benzyl alcohol). Gezien de hoge hoeveelheid aan voedende ingrediënten en de kleine hoeveelheid van deze alcohol denk ik niet dat veel mensen hier last van zullen hebben, maar ik wil het toch even vermeld hebben want er zijn er die dit ingrediënt liever helemaal vermijden.

Review

De Etos Skin Oil komt in een transparant flesje met een spraydop die de olie fijn vernevelt waardoor hij heel prettig en zuinig in gebruik is. Ik vind de nieuwe Etos huisstijl trouwens erg mooi, het flesje doet me zo ergens aan een Kiehl’s product denken en misstaat zeker niet in de badkamer.

Ik vind de olie vooral heel erg fijn om na het douchen aan te brengen op de nog vochtige huid en deze zo in te smeren. Zo is hij nog wat zuiniger, maar lijkt hij ook beter in te trekken. Sowieso is het een redelijk ‘droge’ olie, dus als je niet al te enthousiast rondsprayt houd je er geen enorm plakkerig of vettig laagje op de huid aan over. En dan nog een voordeel van deze olie waar ik erg blij van word: hij geeft de huid een erg mooie en natuurlijke glans. Prachtig ook over de zongebruinde huid straks in de zomer ^^

De Etos Skin Oil is verkrijgbaar in 3 verschillende varianten voor €3,99 (150ml).

* Dit artikel bevat een product dat door een merk of bedrijf is toegestuurd.