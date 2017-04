De afgelopen maand is met alle voorbereidingen op de operatie die ik afgelopen woensdag onderging echt voorbij gevlogen! Het was voor mij een maand om even een beetje terug te trekken, veel quality time met het gezin door te brengen en veel me-time momentjes. Het hele voortraject en gewoon de weg ernaartoe was mentaal best een pittige periode en hoe stom het dan ook misschien klinkt, ik kan dan oprecht blij worden van fijne beautyproducten om mijzelf mee te verzorgen.



Laat ik maar gelijk met deze Collistar Natura crème beginnen die ik de afgelopen maand getest heb. Je kan hem mengen met verse ingrediënten om er bijvoorbeeld een maskertje mee te maken, maar ik vind hem als crème op zichzelf of gecombineerd met de gezichtsolie uit dezelfde lijn zó enorm fijn. Hij voelt lekker boterig en supervoedend aan op de huid en dat zonder te verstikken of echt zo’n glansgezicht achter te laten. Echt een aanrader voor de drogere huidjes onder ons.

Als tweede deze Image Skincare foundation die meer een huidverzorgingsproduct en een goed dekkende foundation in één is. Hij blijft ook nog eens erg lang zitten en Porcelain is perfect voor mijn huidskleur. Elke keer weer als ik deze foundation draag krijg ik complimentjes over mijn huid. En als ik dan na een ‘dankjewel’ zeg dat het wel echt door de foundation komt dan geloven ze bijna niet dat ik er eentje draag omdat het resultaat zo natuurlijk is. Kijk, dat willen we horen. Haha!

Dan ga ik over naar de heerlijke body butter van het merk Natural Self waarmee ik afgelopen maand kennis maakte. Dit natuurlijke beautymerk is van Belgische bodem en bevat mooie ingrediënten, komt in een klassieke en stijlvolle verpakking en ruikt ook nog eens heerlijk. Je moet wel echt een drogere huid hebben, anders zou hij echt te rijk voor je kunnen zijn, maar mijn huidje wordt er lekker zacht van en krijgt er een mooie glow door. Ik ben bang dat hij met warmer weer voor mij ook te voedend is, dus ik smeer er nu nog lekker rijkelijk mee door ❤



Genoeg skincare! Even over naar iets anders voor deze laatste twee producten. Namelijk het geweldig lekkere Narciso Rodriguez Fleur Musc parfum. Zo, zo, zóóóoo lekker! Je moet wel echt fan zijn van rozengeuren en zijn eerdere geuren om deze te kunnen waarderen maar als dat jouw type geuren zijn dan ga je hier vast en zeker enorm blij van worden. Door het subtiele kruidige randje, de muskus en amber heeft hij ook nog een verrassend verleidelijke kant. Love it!

En als laatste nog een make-upproduct, namelijk het ColourPop Weekend Warrior palette. Omdat ik alles in één grote bestelling geplaatst had moest ik helaas redelijk wat invoerrechten betalen, maar gelukkig zijn de producten het meer dan waard. Wat een mooi merk! Niet alleen hebben de producten die ik tot nu toe getest heb een enorm goede kwaliteit en pigmentatie, ook zijn de kleurtjes en combinaties vaak net even anders dan anders zoals je in dit redelijk nude palette met als opvallende tint de smaragdgroene kleur goed kan zien.

Wat was jouw favoriete beautyproduct afgelopen maand?