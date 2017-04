Heb je altijd al eens een sonisch reinigingsapparaat voor je gezicht willen proberen, maar vond je ze te prijzig om aan te schaffen? Of hèb je er juist eentje maar wil je een handzamer model om mee te nemen tijdens je toekomstige reizen? Deze Foreo Luna Play is voor beide situaties een uitkomst. Ik vertel je er graag meer over!



Met zo’n 8.000 sonische pulseringen per minuut wordt je gezicht zachtjes gemasseerd wat de bloedsomloop en aanmaak van collageen bevordert, in combinatie met wat water en een mild reinigingsproduct maak je je gezicht schoon van make-up, vuiltjes en onzuiverheden, exfolieer je door de trilling en de zachte siliconen haartjes je gezicht ook nog eens en worden beautyproducten zoals serums en crèmes erna sneller en beter door je huid opgenomen. Nog één voordeel: doordat het apparaat werkt met een sonische trilling zonder ronddraaiende bewegingen wordt je huid het meest ontzien en komen er geen trekkende bewegingen aan te pas, zeker als je tijdens het gebruik geen druk uitoefent. Met al deze voordelen bij elkaar snap je vast waarom ik fan ben van een sonisch reinigingsapparaat als deze.

De normale variant van de Foreo Luna kost €169,00 en is oplaadbaar wat zeker een voordeel is. Toch snap ik dat je zo’n apparaat niet zomaar aanschaft om eens uit te proberen want het is toch een fors bedrag wat je hiervoor uit moet geven, zeker als je geen idee hebt of het wel echt iets voor jouw huid is. Dit kleine zusje ervan, de Foreo Luna Play, is verkrijgbaar bij onder andere ICI PARIS XL, Douglas en Bol.com voor €39,00 in verschillende frisse kleurtjes, is waterproof en gaat tot ongeveer 100 reinigingsbeurten mee. Dit handige formaatje vind ik persoonlijk perfect voor in de reiskoffer om mee te nemen op toekomstige tripjes.

* Dit artikel bevat een product dat door een merk of bedrijf is toegestuurd en affiliate links.