Ben jij gelukkiger naarmate je ouder wordt? (+ feel good winactie)

Nederland doet het wereldwijd goed op het gebied van geluk. We staan hiermee namelijk op de zesde plek op een lijst van 155 landen. Het blijkt dat we voornamelijk gelukkiger worden naarmate we ouder worden en ergens begrijp ik dat wel. Als ik bijvoorbeeld naar mijzelf kijk, zit ik de laatste jaren steeds lekkerder in mijn vel omdat ik onder andere minder onzeker ben, duidelijker weet wie ik ben en wat ik wil en meer zelfvertrouwen heb. Herkenbaar? Laten we dit Geluk met een zachte G (*hint*) vieren met een heerlijke feel good winactie!



Kruidvat x Guus Meeuwis actie

Om onze mooie plek in de top tien van deze ranglijst en het Geluk met een zachte G te vieren heeft Kruidvat in samenwerking met Procter & Gamble en Guus Meeuwis een mooie actie opgezet. Vanaf maandag 24 april (vandaag dus!) krijg je namelijk bij aanschaf van twee actieproducten de exclusieve Guus Meeuwis ‘Grootste Hits’ cd cadeau. Deze cd bevat de grootste hits van de populaire Nederlandstalige zanger, inclusief de nooit eerder op cd uitgebrachte nummers Tabee en Zonder Jou.

Actievoorwaarden

Je krijgt de cd Grootste Hits van Guus Meeuwis van 24 april tot en met 7 mei 2017 gratis bij aankoop van:

– 1 actieproduct van Gillette en Venus navulmesjes, Olaz, Oral-B opzetborstels en Swisse

– 2 producten van Always, Always Discreet, Antikal, Ariel, Aussie, Fixadent, Gillette, Head & Shoulders, Herbal Essences, Lenor, Oral-B, Pampers billendoekjes, Tampax en Venus (met uitzondering van mini’s, geschenksets en Swisse proefverpakkingen).

Op Swisse, Olaz en Gillette navulmesjes (6st, 8st, 10st en 12st) geldt ook nog eens 25% korting.

Maak kans op een ontmoeting met Guus Meeuwis!

Op de kassabon van je aanschaf van de actieproducten vind je een code die je op deze website in kan voeren om te kijken of je de gelukkige winnaar bent van één van de 10 setjes met 2 tickets voor het concert van Guus Meeuwis ‘Groots met een zachte G’ in juni ìnclusief backstagemoment voor een groepsfoto samen met Guus Meeuwis.

Win één van de 3 verwenpakketten t.w.v. €110,80!

Het geluk vieren doe je, naar mijn mening, het beste door te genieten van en dankbaar te zijn voor kleine dingen. Zoals het lentezonnetje wat je verwarmt als je buiten wandelt, heerlijke nieuwe beautyproducten gebruiken om jezelf te verzorgen, samen dollen met je grote liefde en/of je kind(eren) of bijvoorbeeld door het luisteren naar je favoriete muziek. Om je hierbij alvast een klein beetje op weg te helpen mag ik 3 mooie verwenpakketten weggeven met daarin:

– Olaz Ultimate Eyes oogcrème voor een frisse oogopslag

– Gillette Venus Snap, zodat je klaar bent voor die rokjesdagen

– Gillette Fusion Proshield voor de zachtste kussen van je geliefde

– Aussie Repair Miracle conditioner voor zachte en heerlijk ruikende haren

– Head & Shoulders 3-action Extra Volume voor die verleidelijke bos haar

– Swisse Energie-B Complex voor dat beetje extra energie

– Oral-B 3DWhite Luxe Perfection Tandpasta voor een stralende lach.

Laat een reactie achter onder dit artikel waarin je aangeeft wat jou gelukkig maakt. Merk jij ook dat je gelukkiger bent naarmate je ouder wordt? Waar ga jij van stralen?

Meedoen kan tot en met zondag 7 mei 2017, 23:59 uur. De winnaars krijgen na afloop persoonlijk bericht.

Liefs,

Desirée