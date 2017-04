Als je mij al wat langer volgt dan weet je dat ik een redelijk gevoelige hoofdhuid heb. Deze voelt vaak wat gespannen aan en reageert op bepaalde ingrediënten wat zich uit in schilfertjes en jeuk. Niet heel erg leuk kan ik je vertellen! Door de jaren heen zijn er enkele tips waardoor ik mijn gevoelige hoofdhuid in balans weet te houden en de reverse hair washing techniek helpt hier enorm bij. Ik deel deze tip dan ook graag met je!

De reverse hair washing techniek betekent eigenlijk niet meer of minder dan je normale routine omdraaien. Dus éérst conditioner en daarna shampoo. De gedachte hierachter is dat je zo je haren en hoofdhuid beschermt met de voedende ingrediënten uit een conditioner. Het legt als het ware een laagje om je hoofdhuid en haren waardoor de reinigende bestanddelen uit een shampoo (die vaak voor de irritatie zorgen) hier minder makkelijk bij kunnen.

Ik heb zelf heel wat afgewisseld met hoe en wat nu het beste werkt, maar het volgende stappenplan werkt voor mij het beste:

1. Maak je haar nat en spoel het goed door met voldoende water

2. Breng conditioner aan waarbij je je concentreert op de punten en lengtes van je haar, het laatste beetje masseer je in op je hoofdhuid

3. Laat dit even intrekken (tijd om te scheren of te exfoliëren)

4. Spoel de conditioner niet afzonderlijk uit (!) maar breng hierover shampoo aan en masseer dit in totdat er een crèmig schuim ontstaat

5. Spoel het geheel goed uit met voldoende water totdat al het schuim uit je haren is.

Als het eenmaal uitgespoeld is voelen mijn haren hetzelfde aan als wanneer ik eerst shampoo en daarna conditioner gebruik, maar wanneer mijn haren opgedroogd zijn voelen en zien ze er duidelijk anders uit. Meer gehydrateerd, meer volume, zachter en glanzender en dat zonder dat het sneller vet wordt èn ik kan makkelijker af met twee keer wassen per week wat ook weer beter is voor m’n (gekleurde) haar en gevoelige hoofdhuid. Maar het grootste verschil met de reverse hair washing techniek merk ik dus vooral in mijn hoofdhuid. Deze houd ik zo lekker zacht en soepel zonder jeuk, trekkerig gevoel of schilfertjes. Yes!

Bovenstaande tip is trouwens niet alleen heel erg fijn voor mensen met een gevoelige hoofdhuid, maar werkt ook goed als je dunner haar hebt en/of haar wat sneller vet wordt. Daarnaast werkt deze methode ook nog eens beter als je een shampoo en conditioner zonder SL(E)S gebruikt. Ik gebruik zelf op dit moment de Organix OGX Biotin & Collagen producten die je in dit artikel ziet. Dit merk is bij onder andere Kruidvat, Trekpleister, DA en DIO te koop, de producten bevatten geen SL(E)S en parabenen, zijn niet op dieren getest en ruiken ook nog eens heeeeeeerlijk ♥

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.