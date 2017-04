Vers van de pers en direct verliefd ♥ Of het nu komt omdat ik door de operatie echt aan een verwenproduct toe was of omdat mijn droge huid wel wat extra’s kon gebruiken.. Deze nieuwe Kneipp Beauty Geheim body crème is echt heerlijk! Ik schreef al eerder positief over de andere producten uit deze lijn en ook deze bodycrème is hier in huis een blijvertje. Lees verder voor meer informatie, foto’s en waarom ik dit product zo fijn vind.





Ingrediënten

Er zitten er vooral heerlijk veel verzachtende, voedende, beschermende en hydraterende ingrediënten in zoals amandelolie, glycerine, kokosextract, avocado olie, jojoba olie, olijfolie, wonderboomolie en marula olie. Geen harde alcoholen, conserveringsmiddelen, paraffine, minerale oliën en siliconen maar wel een klein beetje parfum. Ook fijn om te weten: dit product is niet op dieren getest.

Geur en textuur

Zodra je de pot open doet komt er een heerlijke romige geur tegemoet vermengd met geurnoten van warme citrusvruchten en patchoeli en iets zomers bloemigs. Lastig te omschrijven, maar echt heel erg lekker verzorgend, vrouwelijk en rustgevend tegelijk.

Qua textuur doet deze Kneipp Beauty Geheim body crème me denken aan die van een dikke yoghurt/kwark. Door alle voedende oliën die eraan toegevoegd zijn smeert hij erg zuinig uit, omdat die oliën namelijk door de huidwarmte een beetje smelten. Ondanks die oliën trekt de crème alsnog redelijk snel in waardoor je geen plakkerig laagje op je huid blijft voelen, maar echt een soepel en zacht huidje die ook nog eens heerlijk blijft ruiken.

Conclusie

Dit is echt een heerlijk product voor als je huid wel wat extra’s kan gebruiken en je een product zoekt zonder nasties erin. Qua huidtype zou ik zeggen dat dit product meer geschikt is voor mensen met een normale tot droge huid; voor de vettere huidtypes is hij waarschijnlijk net even te rijk en voor de echt droge huidjes doet hij misschien niet voldoende en zou je beter de huidolie uit deze lijn kunnen proberen. Na een paar dagen smeren voelde mijn huid gelijk zachter en soepeler aan en kwam er een zo’n frisse glow over en de smeermomenten zijn vanwege de fijne geur en textuur ook nog eens echt van die wellnessmomentjes geworden voor me. Love it!

De nieuwe Kneipp Beauty Geheim body crème is verkrijgbaar voor €9,99 (200ml).

* Dit artikel bevat een product dat door een merk of bedrijf is toegestuurd.