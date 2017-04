Afgelopen weekend hebben we weer mogen genieten van een heerlijke zomerse dag en gelukkig gaan er nog veel meer van zulke dagen aankomen. Zo aan het begin van de lente vind ik het persoonlijk altijd de perfecte tijd om op zoek te gaan naar nieuwe zwemkleding en toen het bericht met de nieuwe MANGO Violeta swimwear collectie binnen kwam was ik dan ook direct nieuwsgierig. Normaal gesproken ben ik best fan van dit merk, zal ik net zo enthousiast zijn over deze collectie?



Zoals je kan zien hoef je in deze collectie niks heel spannends of ‘jongs’ te verwachten. MANGO Violeta gaat met de badkleding voor het nieuwe seizoen niet mee in de trends van houtje-touwtje decolletés, hoog uitgesneden modellen en opvallende teksten op voor- of achterkant. Maar persoonlijk vind ik dat dus helemaal niet zo erg! Ik vind de modellen, kleuren en afwisseling qua prints in deze collectie heel erg leuk èn goed gekozen voor vollere vrouwenlichamen. Ik zie mooie knoopdetails en omslaglijnen die je boezem in het zonnetje zetten en je buikje net wat verbloemen, ingewerkte cups voor de juiste ondersteuning, verstelbare en bredere bandjes en ingewerkte plooitjes en shapewear voor net wat meer zelfvertrouwen op het strand of rondom het zwembad.

De MANGO Violeta swimwear collectie is verkrijgbaar via de Nederlandse webwinkel tot en met maat XXL wat ongeveer overeen komt met kledingmaat 52/54 en de prijzen variëren van €25,99 voor een bikinislip tot aan €79,99 voor een badpak.

Tip: ze hebben ook erg leuke jumpsuits, overgooiers, kaftans, zonnehoeden, sandaaltjes, zonnebrillen, sieraden en sarongs in de collectie zitten. Leuk om je nieuwe swimwear mee af te stylen voor als je op een terrasje gaat zitten, rondwandelt op de boulevard etc. Enjoy the summer!

Lees ook:

– de leukste plussize (web)winkels op een rij

* Dit artikel bevat een affiliate link.