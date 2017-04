Nu ik alweer een maand na operatie ben mag ik het sporten echt weer op gaan pakken en daar ben ik enorm blij mee! Extra leuk is het dan om door middel van een paar nieuwe gadgets mijzelf net even wat meer te kunnen motiveren om die nieuwe gezonde levensstijl te gaan omarmen. Twee gadgets die mij hier de laatste tijd erg bij helpen zijn de Misfit Ray activity tracker en Sudio Vasa Bla draadloze oordopjes. Ik vertel je er graag meer over!



Het lijkt net een modern vormgegeven armband, maar het is toch echt een activity tracker. En in dat uiterlijk zit hem voor mij precies het grote voordeel. Aangezien de Misfit Ray geen schermpje heeft en qua kleuren erg goed past bij veel horloges en sieraden van me, kan ik hem gewoon combineren en valt het niemand direct op dat ik een fitnesstracker draag. Score! En toch kan je er ontzettend veel uithalen en mee doen:

– stappenteller

– houdt bij welke afstand je hebt afgelegd

– houdt bij hoeveel calorieën je hebt verbrand

– houdt bij hoelang en hoe vast je slaapt

– hij is waterproof, je kan er zonder problemen mee douchen en zwemmen

– kan trillen als je te lang stil zit (reminder voor lazy asses)

– kan ingesteld worden als wekker dat je door trilling wakker gemaakt wordt

– kan inkomende telefoongesprekken en berichtjes aangeven

– in de app (dus niet de activiteitentracker zelf!) zit een handige hartslagmeter verwerkt

– je hoeft hem niet op te laden (hij werkt op een paar celbatterijtjes die 4 tot 6 maanden mee gaan en daarna voor een paar euro vervangen kunnen worden)

– komt met een handige app voor je telefoon (zowel Apple als Android) waarop alles wat je doet bijgehouden wordt en je challenges met anderen aan kan gaan.

Waar ik blij van word:

– na een half dagje dragen voel ik hem niet eens meer zitten en dat was met andere trackers die ik in het verleden had wel anders, deze draagt gewoon heel erg licht en prettig op de huid

– door twee keer op het roségoudkleurige metaal te tikken zie ik aan de kleur van de ledjes achter elkaar hoe dicht ik bij mijn doel van de dag ben

– je hoeft hem niet constant verbonden te houden via bluetooth, maar kan ééns per dag een connectie maken waarna hij alle gegevens van die dag binnen haalt en de batterij van je telefoon bespaard blijft

– de tracker gaat automatisch over als je een andere activiteit doet, hij voelt dus redelijk precies aan of je bijvoorbeeld wandelt, hardloopt of zwemt al kan je hem voor meer accurate metingen dan beter instellen op de juiste sport net voordat je aan de slag gaat

– deze tracker komt in erg veel kleurencombinaties en ook qua banden kan je wisselen in verschillende kleuren of materialen zodat hij eigenlijk altijd bij jouw stijl of outfit past.

De Misfit Ray is verkrijgbaar bij onder andere CoolBlue voor €89,00 wat ik ook nog eens een heel schappelijke prijs vind voor een activity tracker met zo’n stijlvol uiterlijk en zoveel mogelijkheden.

Ik liet deze Sudio Vasa Bla draadloze oortjes ook al voorbijkomen op social media en kreeg er veel opmerkingen en vragen over, vandaar dat ik ze ook nog even meeneem in dit artikel. Deze witte met roségoudkleurige oordopjes zien er namelijk niet alleen prachtig uit, maar geven ook nog eens een erg mooi en helder geluid. Gewoon even via Bluetooth een connectie maken met je telefoon en je kan naar je favoriete muziek gaan luisteren. Perfect voor tijdens een wandeling of het sporten aangezien je verder geen draadjes hebt die vast kunnen komen te zitten of verbonden zijn met een apparaatje op/bij je lijf.

De Sudio Vasa Bla draadloze oortjes zijn via Sudio Sweden te koop voor €90, maar met de code curvacious15 krijg je 15% korting.

Ik draag mijn tracker echt als een steuntje in de rug ter bewustwording en merk dat dat tegelijkertijd heel motiverend werkt om net even wat meer te gaan bewegen. Deze twee gadgets zijn voor mij dus echt een steuntje in de rug om mijzelf te motiveren. Nu nog op zoek naar een goed paar sneakers met een goede versteviging rondom de voet om al wandelend lekker wat kilometers op te gaan maken.. Mocht iemand een tip hebben qua fijne sneaker/schoen?

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.