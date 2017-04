Afgelopen dinsdag was ik aanwezig bij de feestelijke lancering van de nieuwe Miss Etam x Libelle collectie. De samenwerking is eerder zo positief bevallen dat Libelle en Miss Etam dit jaar weer de handen ineens sloegen voor de zomercollectie. Dit jaar bestaat deze uit 12 vrolijke items die verkrijgbaar zijn in ièdere maat. Oh, yes! Lees verder voor meer foto’s, inclusief wat ik tijdens de lancering aan had èn natuurlijk meer informatie over de leuke winactie.



Deze nieuwe zomercollectie voor 2017 bestaat uit 12 items met een witte, donkerblauwe of zwarte basis en heeft verder een tropische print van palmbladeren en bloemen. Heel kleurrijk en fris en er is echt voor iedereen wel wat tussen te vinden. Van een tof kimonojasje tot aan een luchtig jurkje met roezeltjes langs de halslijn en van een broek met allover print tot aan luchtige tops met macroprints. Je kan de items natuurlijk los combineren met effen kledingstukken maar je kan ook helemaal losgaan en de prints met elkaar combineren. Wat ik van de ontwerpers gehoord heb kan het deze zomer allemaal!

Miss Etam is eigenlijk al tig jaar één van mijn favoriete Nederlandse kledingwinkels. Niet alleen omdat ze er gewoonweg erg goede basics hebben (t-shirts, hemdjes, jeans, broeken en treggings) maar ook omdat er met elke nieuwe collectie echt leuke trenditems tussen zitten. Het merk staat voor mij voor toegankelijke mode die betaalbaar is èn je kan er als plussize lady ook goed slagen. Ik ben fan!

Ik droeg de avond van de lancering het knielange jurkje uit de Miss Etam x Libelle pluscollectie gecombineerd met een soepelvallend jasje uit de reguliere collectie, een zwarte tregging en mijn nieuwste Woden sneakertjes. Het geheel is perfect voor dit tussenseizoen en zo zie je dat je het jurkje gemakkelijk de hele lente en zomer door kan dragen. Lekker #twinning met Sanne van LaVieSanne die hetzelfde jurkje en jasje droeg, alleen dan gecombineerd met een paar hoge laarzen.

De nieuwe Miss Etam x Libelle collectie is vanaf vandaag in alle Miss Etam filialen verkrijgbaar en natuurlijk ook via hun eigen webwinkel.

Winactie

Wil jij de zomerse tas winnen die je op deze foto linksbovenin ziet? Hij heeft natuurlijk dè print van de collectie, is heerlijk groot èn is met koord te sluiten waardoor hij perfect is voor aankomende stranddagen. Laat een reactie achter onder dit artikel waarin je laat weten wat jij het liefst draagt in de zomer. Meedoen kan tot en met vrijdag 5 mei 2017, 23.59 uur. De winnaar krijgt na afloop persoonlijk bericht. Enjoy!