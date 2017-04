Ik weet niet eens waar ik moet beginnen als het om onze dochter Shae en badderen en/of douchen gaat. Dat het normaal is dat een vers baby’tje niks van een badje moet hebben en daarbij huilt snap ik wel, maar dat douchen nu – ruim drie jaar verder – nog steeds een groot drama is had ik niet kunnen bedenken. Onze dochter is echt doodsbang voor de douche.

Meerdere keren per week is het zo dat alle ramen gesloten worden want eerlijk is eerlijk: als ik de geluiden die ons kind produceert tijdens de douchemomenten uit een ander huis zou horen, had ik waarschijnlijk voor mìnder al de kinderbescherming gebeld. Dat klinkt heel erg overdreven, maar geloof me. Al vanaf het moment dat we uit gaan leggen dat het tijd is om even lekker te gaan douchen en de kleertjes worden uitgedaan gaat ze los. Schreeuwen, krijsen, kreten als “Neeee!” en “Het doet pijn, papa/mama!” zijn maar enkele voorbeelden van wat eruit komt en op dat moment heeft de kraan nog niet eens aan gestaan.

Als iemand die persoonlijke hygiëne belangrijk vindt en dit ook erg graag op een speelse manier op haar dochtertje over wil brengen vind ik het maar lastig. We hebben al zo ontzettend veel geprobeerd en op een gegeven moment zijn de opties (en eerlijk gezegd ook het geduld) wel zo’n beetje op. We kunnen geen heel nare badder- of douche-ervaring uit het verleden bedenken waaraan ze eventueel een ‘trauma’ opgelopen zou kunnen hebben. En of het nu in een groot bad is, een babybadje of gewoon onder de douche, de superzachte-straal-stand of met washandjes en bakjes om te spoelen, of we er nu speeltjes bij halen, haar samen met poppie laten douchen, rozeprinsessenregenboogschuimspul of juist mega-clean-antiprikspul erbij gebruiken, liedjes erbij zingen.. Niks lijkt te helpen.

Ik weet het niet meer. Telkens weer heb ik de stille hoop dat ze er wel overheen zal groeien, maar nu ze alweer ruim de drie jaar is gepasseerd heb ik het een beetje opgegeven. Het lijkt me zo ontiegelijk fijn om eens rustig samen te kunnen douchen en lekker wat waterpret te hebben met m’n meisje en ik kan dan ook echt heel verdrietig worden van deze situatie :(

Herken je de situatie? Heb je tips of advies? Heb je hetzelfde meegemaakt en een oplossing gevonden?

Liefs van een radeloze mama

* De foto in dit artikel komt van Shutterstock.