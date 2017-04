Je make-up gaat wat glanzen gedurende de dag en je poedert tussendoor je make-up af, maar haalt daarmee ook alle glans van je gezicht weg waardoor je er een dof/flets geheel van maakt. Herkenbaar? Ik vind deze MUA Set & Reflect finishing kit dus echt heel erg slim bedacht en het is eigenlijk een onmisbaar product voor iedere make-upliefhebber. Er zit namelijk niet alleen een erg fijne setting powder in, maar ook een mooie highlighter. Perfect voor onderweg dus en ook nog eens lekker betaalbaar.



Het doosje heeft een glanzend zilveren deksel, een zwarte basis en afgeronde hoeken en is verder niet heel bijzonder. Gelukkig maakt de inhoud dat meer dan goed! Er zitten namelijk twee producten in verstopt die je in de ochtend kan gebruiken en verder gedurende de dag met je mee kan nemen om eventueel nog eens af te poederen en bij te werken.

In het onderste deel van het doosje zit een transparante finishing powder. Hiermee kan je je make-up afpoederen zodat het niet alleen langer blijft zitten maar het geheel ook een mooi soft focus effect geeft. Vooral het afpoederen rondom de neusvleugels, de T-zone en onder je ogen kan ik aanraden omdat dit plekken zijn die als eerste gaan glanzen of waar foundation en concealer snel in huidplooitjes trekt en dat voorkom je met een poeder als deze.

In het bovenste deel van het doosje zit een highlighter in een mooi patroon die me doet denken aan een chique quilt-deken. Erg mooi! De highlighter geeft een heel helder en fris resultaat en kan door zowel mensen met een warme als een koele ondertoon goed gebruikt worden. Breng je hem aan met een fluffy kwast dan is hij wat subtieler, maar neem je er een stevige kwast voor dan krijg je een heel intens effect. Leuk om mee te spelen! Ik gebruik hem zelf lichtjes op mijn neusbrug, in de cupidoboog boven mijn lippen en onder mijn wenkbrauwen en wat meer intens op de jukbeenderen en in de binnenste ooghoekjes.

De MUA Set & Reflect finishing kit bevat in totaal 20 gram product en is verkrijgbaar bij Kruidvat voor €7,99.

* Dit artikel bevat een product dat door een merk of bedrijf is toegestuurd.