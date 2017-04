Een kalknagel (ook wel schimmelnagel genoemd) kan heel vervelend zijn. Zeker nu de blote-voeten-seizoenen voor de deur staan kunnen één of meerdere verkleurde nagels je erg onzeker maken. Maar wat kan je er nu aan doen en wat kan je beter nièt doen? In samenwerking met Nailner deel ik de do’s & dont’s voor de behandeling van kalknagels waardoor je zelfs in de lente en zomer weer gerust die sandaaltjes aan kunt trekken!



Hoe ontdek je een kalknagel?

Een kalknagel valt meestal op doordat de nagel kalkachtig, dikker of wittig begint te worden. Ook kan de vinger of teen pijn beginnen te doen. Al snel gaan ook andere nagels verkleuren. De boosdoener is een schimmel die ook de andere nagels kan infecteren. Wegstoppen is misschien heel logisch, maar een kalknagel is erg besmettelijk voor jezelf en anderen en hier moet dus wat aan gedaan worden.

Nailner Colour Behandel & Maskeer

Als het om de verzorging van de teennagels gaat wil je eigenlijk niet hoeven te kiezen tussen mooi of gezond. Maar met de lente en zomer in aantocht kan het een lastige keuze zijn als je last hebt van kalknagels, deze moet(en) namelijk behandeld worden omdat je er anders niet vanaf komt en normale nagellak kan de infectie juist erger maken. Tijd voor een nieuw product! Met de Nailner Colour Behandel & Maskeer heb je een twee-in-één behandeling voor je kalknagels waardoor je niet alleen de infectie aanpakt maar ook de nagel(s) er direct mooi laat uit zien.

Nailner Colour Behandel & Maskeer is een combinatie van een flesje serum en een flesje ademende nagellak in een mooie neutrale kleur.

Hoe gebruik je Nailner Colour Behandel & Maskeer?

Het serum (stap 1) heeft een transportsysteem dat door de dikke hoornlaag van je nagel leidt, zo bij de kern van het probleem kan komen en hier de pH-waarde van de nagel verlaagt. Schimmels kunnen zich zo niet meer voeden en beginnen hierdoor weer af te sterven. Je brengt het serum op de volledige nagel(s) aan die van tevoren schoon en lakvrij zijn gemaakt. Lak ook de onderkant van het nageleinde mee en laat de vloeistof 1-2 minuten drogen. Het flesje bevat genoeg product voor ongeveer 300 applicaties.

Een normale nagellak sluit de nagels af waardoor schimmels een nòg betere voedingsbodem hebben dus de bijgeleverde nagellak (stap 2) is ademend, maskeert de verkleuringen, is bestand tegen stoten en de UV-filter voorkomt verkleuring. Je brengt de lak aan, wacht 2-3 minuten en je bent klaar met de behandeling. Deze nagellak kan je trouwens ook op niet-geïnfecteerde nagels gebruiken zodat je handen en/of voeten er totaal verzorgd uit zien. Het flesje bevat genoeg product voor ongeveer 250 applicaties. Natuurlijk hoef je stap twee niet te gebruiken als je enkel de behandeling met het serum voldoende vindt.

Je kan de nagellak het beste weer verwijderen met een acetonvrije nagellakremover en je kan daarna het hele proces weer van voren af aan beginnen. Aangeraden wordt om de behandeling met het serum echt als kuur van 12 weken te gebruiken.

Nailner Colour Behandel & Maskeer is verkrijgbaar bij verschillende drogisterijen voor €29,95 (2x5ml). Tip: deze week is er een actie bij Kruidvat waarmee je €5,- korting krijgt.

