Ik heb al eens eerder over de producten van DIY Soap geschreven en was toen al aardig enthousiast. Toen ik onlangs een pot ‘Mama van het Jaar’ DIY scrub mocht ontvangen smolt ik een beetje van binnen. Wat is dìt een leuk cadeau ideetje om te geven aan een mama die erg van DIY’en èn van natuurlijke beautyproducten houdt!



Ik kan zo’n initiatief als dit merk alleen maar toejuichen aangezien transparantie in de beautybranche steeds belangrijker wordt. De consument wil gewoonweg weten wat er echt ìn de producten zit die ze op hun lichaam smeren. Ik ben niet voor niks een enorme ingrediëntenlijstjesuitpluizer en geloof zeker dat er bepaalde ingrediënten zijn die je beter niet in je beautyproducten terug hoort te vinden. DIY Soap heeft een assortiment vol met natuurlijke beautyproducten waaraan je zelf de laatste hand legt. Ze worden geleverd als een totaalpakketje en er zit een handige gebruiksaanwijzing bij waarmee je in no time je eigen beautyproduct maakt zoals scrubs en body creams.

Speciaal voor Moederdag heeft DIY Soap een ‘DIY Mama van het Jaar’ verwenpakket samengesteld waarin een gezichtsmasker, een body cream en de body scrub zit die ik hieronder laat zien. Het complete pakket is te koop voor €45,00, maar de producten zijn ook los te bestellen waardoor je zelf een pakket kan samenstellen naar gelang je eigen budget.

De Seaside Skin Dead Sea Body Scrub (225gr, €16,90) heeft een ontspannende en verzorgende werking, is rijk aan mineralen en zelfs geschikt voor de droge, schilferige en probleemhuid. Er zit Dode Zeezout in wat de huid diep reinigt en helpt om afvalstoffen af te voeren, amandelolie wat de huid voedt en verzorgt en lavendelbloemen en lavendelolie voor een heerlijk kalmerende aromatherapeutische werking.

Je mengt heel eenvoudig de amandelolie en de lavendelolie door de combinatie van het Dode Zeezout, zeezout en lavendelbloesem heen en je bent klaar om de scrub te gebruiken. Persoonlijk vind ik het nog best een pittige scrub, maar als je hem met zachte ronddraaiende bewegingen gebruikt heb je een heerlijk wellnessmomentje onder de douche waarbij je je even in een hammam/spa waant. Na het afspoelen dep ik mijn huid droog en merk ik dat de olie een subtiel laagje heeft achter gelaten waardoor een bodylotion niet eens nodig is. Heerlijk!

* Dit artikel bevat een product dat door een merk of bedrijf is toegestuurd.