De nude lipsticks blijven populair en de bruintinten zien we ook de komende seizoenen weer veel terugkomen in beautyland. Voor mij als iemand met een lichte huid en koele ondertoon een grote frustratie, want het is echt niet gemakkelijk om een mooie nude (huidkleurig) lipproduct te vinden dat niet te donker of te warm/oranje is. In dit artikel laat ik je er drie zien die ik persoonlijk erg mooi vind en daarom graag met je wil delen. Ze variëren van licht tot wat donkerder en van matte tot glanzend.



Clinique Pop Lacquer lip colour + primer 05 Wink Pop, €22,50 (6,5g)

Laat ik beginnen met een product die ik al eerder heb laten zien. Ik had hem ooit vanuit het persbureau ontvangen en heb hem daarna zelf nogmaals aangeschaft. En geloof me: dat doe ik bij een lipproduct niet snel! De kleur is duidelijk een nude met roze ondertoon, de dekking is redelijk goed voor een glossproduct, er zitten geen glittertjes in en heeft een glanzende creamy finish.

Rimmel London The Only 1 Lipstick 210 Mauvement, €11,99 (3,4g)

Deze lipstick ontving ik afgelopen week in een perspakketje en het was liefde op het eerste gezicht. De naam verklapt het al een beetje: deze lipstick heeft een mauve (paarsige) ondertoon en is zeker een match voor mensen met een koele huid. Hij komt uit de nieuwe voorjaarscollectie dus hopelijk is hij snel in de winkels te vinden. De dekking is zeker volledig te noemen, er zitten geen glittertjes in en heeft een satijnglanzende finish.

Milani Cosmetics Color Statement Matte Lipstick 61 Matte Naked, €9,50 (3,97g)

Ik was al een tijdje op zoek naar een iets donkerdere en matte nude lipstick en heb echt ontiegelijk lang gezocht via reviews en foto’s van buitenlandse bloggers. Keer op keer kwam ik uit bij deze lipstick dus ik besloot hem aan te schaffen. Gelukkig geen miskoop! Gedurende de dag en afhankelijk van de look die ik draag lijkt hij de ene keer wat meer roze, dan weer wat paarser en soms zelfs een tikkeltje grijs. Grappig hoe dat zo lijkt te verschillen! Ondanks dat het een matte lipstick is draagt hij echt heel erg prettig zonder dat bekende ‘droge’ gevoel wat veel matte lipsticks geven. Door de matte finish blijft hij wel heerlijk lang op z’n plek zodat je gedurende de dag niet vaak hoeft bij te werken.

Kleurtjes zoals hierboven vind ik echt perfect voor elke dag en elke gelegenheid en ze passen bij iedere make-uplook. Waar je dus vooral op moet letten als je een lichte(re) huid met een koele/roze ondertoon hebt is dat je gaat voor de nude lipsticks met een koele ondertoon. Gaan ze richting een tintje roze, paars of zelfs grijs? Dan zullen ze vaak een juiste match zijn en is het alleen nog kijken welke kleurdiepte en finish je mooi vindt.

Wat is jouw favoriete nude lipstick?