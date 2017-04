Webshop tip | Originele cadeautjes voor Moederdag

Ondanks dat het erg commercieel is vind ik Moederdag toch altijd een bijzondere dag. Waar ik eerder naar mijn eigen moeder ging om wat liefs te geven en even gezellig te kletsen, vind ik het sinds ik zelf moeder ben misschien wel een nog leukere dag dan mijn verjaardag. Ik bedoel: dat ik geboren werd heb ik zelf niet zoveel aan gedaan maar het mama mogen wòrden heeft heel wat bloed, zweet en tranen gekost. Ik ben dan ook enorm dankbaar dat ik Moederdag dit jaar alweer voor de vierde keer mag vieren ♥ En alhoewel een cadeautje zeker geen verplichting hoeft te zijn op deze dag vind ik het wel erg leuk om toch iets aan mijn moeder te geven, en stiekem ook om zelf iets te krijgen ;) Ik zet hieronder een aantal originele cadeautjes voor Moederdag op een rij!

Laat ik beginnen met het ‘moestuintje’ van de eerste foto in dit artikel die sinds kort in onze keuken staat. De moestuintjesactie van Albert Heijn is erg leuk hoor, maar nou niet bepaald een aanwinst voor je interieur te noemen en dat is met deze Grown kruidentuin voor binnen (€59,95) wel anders. Voor nu heb ik er de bijgeleverde varianten van tuinkers in zitten, maar binnenkort ga ik over naar veelgebruikte kruiden als basilicum, bieslook, peterselie, munt etc. Ik vind het echt een aanwinst in de keuken door het mooie en frisse design, door het handige bewatersysteem staan m’n kruidenplantjes niet snel te droog of te nat en het staat gewoon leuk: een beetje groen in de keuken ^^

Mocht je een wat traditioneler cadeautje zoeken dan zijn dit misschien ook nog een paar leuke cadeautjes voor Moederdag:

– een personaliseerbare poster met de geboortedata van iedereen in het gezin, €24,95

– een mok met tekstuele knipoog die je mama vast kan waarderen, €9,95

– is je moeder een beautyliefhebber? Dan is deze set waarmee je je eigen parfum kan maken vast een schot in de roos, €44,95.

Eigenlijk zou je gewoon eens lekker rond moeten snuffelen bij Radbag. Dit blijft echt één van mijn favoriete winkels als het op originele cadeautjes aan komt en ze hebben echt voor ieder budget wel iets leuks, grappigs, moois en/of handigs. En heb je nu erg weinig inspiratie dan kom je met de handige cadeauvinder vast een stuk verder :)

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.