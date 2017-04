Deze maand bestaat Curvacious.nl alweer zeven jaar. Die tijd is echt voorbijgevlogen en nog steeds werk ik er met ontzettend veel liefde en plezier aan ♥ Vanwege de blogverjaardag leek het me leuk om deze maand met regelmaat mooie producten weg te gaan geven om jullie als lezers te bedanken. Vandaag doe ik dat door enkelen van jullie blij te kunnen maken met een serum naar keuze van één van mijn favoriete skincare merken: Paula’s Choice. Ik vertel je graag over deze producten en mijn persoonlijke favoriet.



Paula’s Choice Skin Recovery super antioxidant concentrate serum 30ml, €37,00

Ik heb door de afgelopen jaren verschillende serums van dit merk opgemaakt maar deze uit het rode tubetje blijft favoriet. Het is er eentje voor de normale, droge en erg droge huidtypes en er zit onder andere olijfolie, vitamine E, retinol, groene thee extract en druivenpitolie in. Dit werkt samen tegen een huid die gevoelig is voor rosacea, huidveroudering, rimpels en fijne lijntjes, roodheid in de huid en helpt de huid beschermen tegen schade door milieuvervuiling.

Het serum is echt heel erg zuinig in gebruik en lijkt tijdens het aanbrengen – door alle toegevoegde oliën – een beetje vettig aan te voelen, maar al snel trekt hij in en voelt de huid lekker zacht en soepel aan. Door de toegevoegde siliconen doet hij het ook nog eens erg goed onder make-up en als bonus laat hij ook nog eens een mooie natuurlijke glow achter.

Fijn om te weten: dit product bevat geen parfum of kleurstoffen en is niet getest op dieren.

Paula’s Choice heeft op dit moment een mooie actie van 10% korting op alle serums en daarnaast mag ik drie mensen blij gaan maken met een Paula’s Choice serum naar keuze. Je hebt hierbij de keuze uit dezelfde als ik hierboven liet zien, of één van de volgende zeven serums:

– Calm Repairing Serum, voor de rosacea-gevoelige huid die snel rood wordt

– Clinical Scar-Reducing Serum, vervaagt oude littekens en remt de aanmaak van nieuwe

– Anti-Aging Smoothing Primer Serum, een anti-age product, serum èn SPF30 in één product

– Anti-Aging Super Antioxidant Serum, voor de normale/droge huid met anti-age werking

– Anti-Aging Ultra Light Antioxidant Serum, voor de vettere huidtypes om onzuiverheden aan te pakken

– Anti-Aging Retinol Serum, voor de oudere en rijpere huid met een krachtige antirimpelwerking

– Skin Balancing Antioxidant Serum with Retinol, voor de gecombineerde tot vettere huid in een olievrije textuur. Een effectief anti-age product gecombineerd met ingrediënten om onzuiverheden aan te pakken.

Win 1 van de 3 Paula’s Choice Serums naar keuze

Kan jouw huid wel een oppepper gebruiken? Laat dan in een reactie onder dit artikel achter welke van de 8 serums jou het meest aanspreekt. Meer informatie over elk afzonderlijk serum kan je vinden via de linkjes hierboven. Meedoen kan tot en met 13 april 2017, 23.59 uur. De winnaars krijgen na afloop persoonlijk bericht.

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat product dat door een merk of bedrijf is toegestuurd.