Ben je op zoek naar een nieuwe geur voor jou en/of je partner waarmee je gelijk de zomer in huis haalt? Dan zit je met de nieuwe s. Oliver Feels like summer geuren zeker goed! Ze laten je gelijk wegdromen naar een heerlijke strandvakantie. De zilte bries die in je gezicht waait, de glinstering van de zon op het water, het zomergevoel dat je meeneemt naar een andere wereld.. Ik vertel je graag wat meer over deze nieuwe geuren.



s. Oliver Feels like summer MEN

De geur wordt omschreven als die van een frisse zeewind waardoor je in de stemming komt voor een actieve dag op en rond het water. De geur opent fris en een tikkeltje scherp, maar verandert na een tijdje in een licht kruidige geur met een warme basis. Dit is overduidelijk een geur voor sportievere types en niet iets waar Paul snel zelf voor zou kiezen. Toch vond ik de geur op zijn huid heel fijn ruiken, weer eens wat anders en perfect voor warme dagen.

Topnoten: rabarber, citroen en pepermunt

Hartnoten: gember, lavendel en geranium

Basisnoten: vetiver, muskus en ambrox.

s. Oliver Feels like summer WOMEN

De vrouwenvariant wordt omschreven als een geur die je doet denken aan een fruitige cocktail in een barretje aan het strand. Ook daar kan ik me helemaal in vinden! Het is duidelijk een wat frissere en lichtere geur met veel fruitnoten, maar door het hart van bloemen en een warme basis niet te fruitig maar juist met een vrouwelijk en subtiel verleidelijk randje. Ik werd er aangenaam door verrast en de geur bleef voor een eau de toilette ook nog eens redelijk lang op mijn huid hangen.

Topnoten: perzik, citroen en thee

Hartnoten: oceaan, jasmijn en pioenroos

Basisnoten: muskus, ambrox en sandelhout.

De wintergarderobe is opgeborgen, de zware geuren worden weer achterin de kast geschoven en het is tijd om luchtigere kleding met meer kleur èn bijpassende geuren te gaan dragen. Niet alleen zien deze geuren er qua verpakking erg leuk uit met de oceaanhorizon in de flacon van de herengeur en de koraalprint in de flacon van de damesgeur, ook de geuren zijn verrassend fijn voor de komende warme dagen. Kom maar op met die zon!

s. Oliver Feels like summer is verkrijgbaar voor €16,50 (30ml) bij verschillende (web)winkels.

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.