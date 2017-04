Heel erg schattig om te zien, heel erg lekker om te ruiken, het zorgt voor heel erg zachte handjes èn is ook nog eens heel erg leuk geprijsd. De nieuwe Treaclemoon handcrème is verkrijgbaar in drie verschillende geuren en twee varianten en ik vertel je er in dit artikel graag wat meer over. Welke geur spreekt jou het meest aan?

Het vrolijke bad- en bodymerk uit Engeland voegt handcrèmes toe aan haar collectie en dat is heel erg slim bedacht. Je handen zijn toch vaak in beeld en komen met veel in aanraking waardoor deze huid snel droog aanvoelt en ook de nagelriemen sneller uitdrogen. Regelmatig smeren is de oplossing! De Treaclemoon handcrème komt in een handzame maar originele verpakking die gemakkelijk in je handtas past en leuk staat op je nachtkastje en/of bureau, zodat je hem er regelmatig bij kan pakken om te smeren.

Treaclemoon My Coconut Island hand & nail balm

Dit is de meest voedende variant van de drie en bevat onder andere glycerine, druivenpitolie, shea boter, kokosextract, macadamia olie en kersenextract. De geur is duidelijk die van verse kokos, je krijgt er bijna trek van!

Treaclemoon The Raspberry Kiss hand cream

Deze is de meest zoete variant van de drie en bevat onder andere glycerine, zoete amandelolie, druivenpitolie, shea boter en drakenvruchtextract. De geur is echt die van warm en zoet rood fruit.

Treaclemoon Marshmallow Heaven hand cream

De warmste geur van de drie die je mee terugneemt naar je kinderjaren met haar warme vanille-achtige en zoete snoepjesgeur. Heerlijk! Er zit onder andere glycerine, druivenpitolie, kokosolie, shea boter, abrikozenpitolie en vitamine E in.

Je hebt van alle drie niet veel nodig omdat de textuur zich erg fijn laat verspreiden en ze trekken redelijk vlot in waardoor je snel weer door kan zonder plakhandjes. Fijn om te weten: de handcrèmes bevatten geen siliconen, parabenen of dierlijke ingrediënten en zijn niet op dieren getest.

De nieuwe Treaclemoon handcrème is verkrijgbaar voor €2,99 (75ml) bij Etos.

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.