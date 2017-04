Ken jij VintyKids al? Dit is een platform waar je tweedehands kinderkleding kan kopen èn verkopen. Er staan op dit moment meer dan 50.000 kledingstukken op van merken zoals Armani, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Esprit, Mexx en JBC. En door de strenge keuring die gehanteerd wordt weet je zeker dat je alleen kleding koopt die in goede staat verkeerd. Ik vertel je graag meer over dit leuke concept èn mag een shoptegoed ter waarde van €75,- verloten zodat je jouw kind(eren) in het nieuw kan steken voor de lente!



Duurzaam

Door eens wat vaker te snuffelen naar tweedehands kinderkleding ben je voor het milieu in ieder geval lekker duurzaam bezig. Want wat is er mis met tweedehands kleding? Kinderen groeien nu eenmaal snel uit hun kleding en die is daarna vaak nog mooi genoeg om door een ander kindje gedragen te kunnen worden. En andersom is het natuurlijk ook fijn om niet de hoofdprijs te hoeven betalen voor die toffe kinderkleding als je kleintje het toch maar korte tijd aan kan trekken. Ik zelf heb nog niet heel veel tweedehands spullen voor Shae gekocht, maar zou dat zeker vaker moeten doen. Helemaal als je weet dat de kledingstukken echt nog schoon en fris zijn :)

Kinderkleding kopen èn verkopen bij VintyKids

Door de strenge keuring die VintyKids hanteert hoef je je geen zorgen te maken dat je kleding met vlekken of gaten koopt. Als je namelijk wat te koop aan wil bieden kan je een gratis VintyKids ‘verkooptas’ aanvragen waarin je de kleding die je te koop wil aanbieden gratis op kan sturen naar VintyKids. Hier gaat de kleding door een keuring heen en maken zij foto’s van de kledingstukken en zetten ze het op de website. Ook het versturen van een item regelen ze voor je, waardoor je als verkoper achterover kan leunen en de verkoop min of meer vanzelf gaat. Als koper is het dan weer erg fijn om te weten dat er een bedrijf achter zit die alles controleert en je aankoopjes snel naar je opstuurt.

Win €75,00 shoptegoed voor VintyKids!

Een nieuw seizoen vraagt natuurlijk om nieuwe kleding voor jouw kind(eren). Hoe tof is het dan dat ik iemand blij mag maken met maar liefst €75,- shoptegoed. Het enige wat je hoeft te doen is naar deze pagina te gaan en je in te schrijven voor de nieuwsbrief van VintyKids. Natuurlijk laat je hier onder dit artikel ook een reactie achter dat je meedoet. Meedoen met deze winactie kan tot en met 12 april 2017, 23.59 uur. De winnaar krijgt persoonlijk bericht.

Koop jij wel eens tweedehands kleding voor je kind?