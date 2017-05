Dat ik een voorkeur heb voor natuurlijke merken èn voor roze lipproducten, is vast geen nieuwtje meer voor je. Wanneer een merk als deze dan een nieuwe collectie uitbrengt waar prachtige roze lippies tussen zitten dan is mijn aandacht direct getrokken. In de Aveda Solstice Bloom collectie voor deze lente en zomer zitten namelijk vooral veel frisse en vrouwelijke producten waarvan ik je twee lipproducten laat zien. De Sheer Flamingo lipgloss en de Pink Zinnia lipstick. Lees verder voor meer informatie, foto’s, swatches en natuurlijk ook hoe de producten er full face uit zien.



Aveda Sheer Flamino rehydrating lip glaze, €22,00

Deze lipgloss bevat verzachtende ingrediënten zoals jojoba, capuacu boter, paranootolie, vruchtenextracten, babassu olie, mangoboter en vitamine Edie de lippen hydrateren en verzorgen en fijne lijntjes verminderen. Er zit een munt- en vanillegeur en -smaakje aan die verder gelukkig niet tintelt op de lippen of too much is. De gloss plakt minimaal, geeft een mooi subtiel glansje en je merkt duidelijk dat het echt een verzorgend lipproduct is. Sheer Flamingo is een mooie koele lichtroze kleur die bij veel huidtinten mooi zal staan.

Aveda Pink Zinnia smoothing lip color, €20,00

Deze lipstick bevat wederom een heerlijk aantal verzorgende ingrediënten zoals jojoba, zoete amandelolie, canola olie, capuacu boter, babassu olie, plantenextracten en vitamine E. De romige formule brengt heel prettig aan, trekt niet aan de lippen en ‘vult’ lijntjes mooi op waardoor je lippen er gelijk voller uit zien. Qua pigmentatie was ik echt positief verrast en hij blijft zo’n 4 uur mooi zitten waarna bijwerken wel nodig is. Pink Zinnia is wederom een koele roze tint, zelfs richting een tikkeltje paars, en laat daardoor als pluspunt ook je tanden nog eens wat witter lijken.

Tipje: als je je via de Aveda website inschrijft voor de nieuwsbrief dan krijg je een kortingscode van 15% voor je eerste bestelling. De producten uit de Aveda Solstice Bloom collectie zijn slechts tijdelijk verkrijgbaar. Fijn om te weten: de make-up combineert mineralen en plantaardige ingrediënten die de huid verzorgen en zijn samengesteld zonder parabenen, talk of minerale oliën.

Qua verpakking zou het misschien net even iets spannender kunnen, maar qua kleuren en kwaliteit ben ik echt heel erg tevreden over deze lipproducten. Het zijn in korte tijd wel echt m’n nieuwe favorieten geworden. Zo lekker fris en vrouwelijk en perfect voor dit seizoen ♥

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.