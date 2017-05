Normaal gesproken deel ik op de eerste dag van de maand mijn vijf favoriete beautyproducten van dat moment met je, maar het leek me leuk om dit zo af en toe af te wisselen. Want als ik een tegenvallend product heb wat zonde van je zuurverdiende centjes is dan wil ik dit ook graag met je delen! Ik heb niet vaak dat producten zo tegenvallen, maar tussen bovenstaande 5 producten zit er eentje waar ik echt teleurgesteld over ben..



Sinds de operatie een maand geleden merk ik dat mijn huid echt droger is geworden. Heeft waarschijnlijk alles te maken met het feit dat ik nog niet aan mijn dagelijkse hoeveelheid vocht kan komen vanwege wennen met eten, drinken, hoe dingen vallen etc. Kortom; een jeukende huid, droogtelijntjes en velletjes. Tijd om even wat zwaarder geschut in te zetten! Voor mijn gezicht doet de toevoeging van het Paula’s Choice Skin Recovery super antioxidant concentrate serum heel veel goeds en voor mijn voeten en handen gebruik ik voor het slapen gaan de Eucerin UreaRepair Plus herstellende voetcrème. Jaja, een voetcrème maar hij doet het voor mijn droge handen, ellebogen en vooral nagelriemen ook heel erg goed dus ik smeer lekker achter elkaar door ^^

De lente is begonnen en ik merk dat ik met zonnige dagen ook echt een ‘vrolijker’ parfum wil dragen. Mijn huidige favoriet hiervoor is de Chloé Love Story. Hij ruikt zo lekker fris, vrouwelijk, bloemig en toch een tikkeltje verleidelijk. En voor zo’n iets lichtere geur en het feit dat het een eau de toilette is, blijft hij toch verrassend lang op mijn huid terug te ruiken. Love it!

Alweer bijna een jaar geleden schreef ik over de Milani Baked Blush Luminoso, een enorme favoriet onder veel make-upliefhebbers, bloggers en beautyguru’s wereldwijd. Hij is mooi om te zien, heeft een goede pigmentatie, geeft een prachtige glow en is erg betaalbaar. Maar soms wil je gewoon even afwisselen. En omdat Luminoso nogal ‘peachy’ is was ik al een tijdje op zoek naar een meer rozige blush met datzelfde effect. Toen ik Melissa Alatorre (@alatorreee op Instagram) *girlcrush* de Milani Baked Blush in Bella Bellini zag tippen en gebruiken in een look of the day was ik verkocht. Dit moest hem worden! Het is een perfecte roze variant van Luminoso en geeft daarbij een prachtige gouden gloed aan de huid, perfect voor de zomer ♥

En dan als laatste de flinke tegenvaller van de afgelopen periode. Het doet me bijna pijn om te zeggen, want dit Smashbox Cover Shot Palette in de kleur Golden Hour stond toen het persbericht uitkwam direct hoog op mijn wishlist. Ik kocht hem, nam hem apetrots mee naar huis en ging ermee aan de slag. En probeerde hem nog eens. En met een andere oogschaduwbasis eronder. En met andere kwasten. Maar ik kan helaas echt niet meegaan in de hype rondom deze palettes. Het kost me zo ontzettend veel moeite om er echt een mooie intense kleurafgifte uit te krijgen, dat het gewoon niet meer leuk is om mee te werken. Swatches op de hand komen nog wel mooi uit, maar eenmaal op de ogen aangebracht moet je heel veel geduld, een goede oogschaduwbasis en in laagjes werken om er wat van te maken. De kleurencombinatie is echt prachtig, maar er zijn gewoonweg een stuk betere palettes te koop voor minder geld. Zonde!

Welk beautyproduct is jou de afgelopen tijd echt tegengevallen?

Liefs,

Desirée