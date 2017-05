Het is echt alweer jaren geleden dat Bourjois de Healthy Mix lijn uitbracht. Ik zocht even terug en zag dat dat in 2012 geweest moet zijn en ik was toen zelfs nog Bourjois Ambassador ^^ Leuk om terug te zien! Met deze vernieuwde Bourjois Healthy Mix foundation & concealer beloven ze nog steeds een langhoudend product met toegevoegde vitamines als stukje skincare, maar deze keer net even met een ‘frisser’ effect. Ik was benieuwd en heb beide producten uitgeprobeerd. Lees verder voor meer informatie, foto’s, review en voor- en nafoto’s.





Bourjois Healthy Mix foundation ‘anti-fatigue’ 30ml, €14,99

Ik kreeg van deze foundation kleur 52 Vanille toegestuurd die voor mij helaas iets te donker is, maar ik heb goed nieuws voor diegenen met een erg licht huidje èn als je juist een donkerdere huidtint hebt. Deze foundation is nu namelijk in meer kleuren verkrijgbaar, van 50 Rose Ivory tot aan 58 Caramel.

De foundation komt in een glazen verpakking met een handig en hygiënisch pompje, heeft nagenoeg geen geur en geeft een semimatte finish. Hij is niet te dun of te dik van structuur maar wel lekker romig en dat vindt mijn droge huid erg fijn. Toch zou ik adviseren om er een primer onder te dragen als je een erg droge huid hebt, want helaas vallen droogtelijntjes na gebruik net iets meer op. Die semimatte finish is trouwens erg mooi van dit product. Hij houdt vettere delen goed onder controle, zonder zo’n mat en dof effect te geven en toch nog iets van een glow door te laten. Mooi!

De dekking van deze foundation zou ik medium noemen en is eigenlijk prima voor ‘elke dag’. Mocht je meer dekking nodig hebben dan zou ik ervoor kiezen de bijpassende concealer te gebruiken om plekjes, vlekjes en kringen extra dekking te geven.

Bourjois Healthy Mix concealer ‘anti-fatigue’ 7,8ml, €10,99

De concealer komt in een transparante kunststof verpakking met een sponsapplicatortje. Ik breng hiermee enkele stipjes aan onder mijn ogen, rondom mijn kingebied en naast mijn neusvleugels en werk dit dan verder uit met een zacht kwastje. De concealer is redelijk romig en geeft een behoorlijke dekking. Met kleine beetjes werken en goed uitwerken op de huid is wel aan te raden, anders zou hij op kunnen hopen in lijntjes. Een klein beetje is dus al snel voldoende en als je dit goed afpoedert met een finishing powder hoef je je geen zorgen te maken dat deze gaat ophopen in lijntjes.

Ik heb deze concealer in de lichtste kleur ontvangen, namelijk 51 Light, en alhoewel de kleur best goed zou kunnen werken voor mij is hij wel net even te warm/geel van ondertoon. Hij is verder nog in kleur 52 Medium en 53 Dark verkrijgbaar. Deze kleurenrange had ik graag ruimer gezien zodat ze zouden matchen met de foundationtinten..

Zo op de foto’s schrik ik toch altijd weer van het resultaat van enkel wat foundation en concealer. Wow! Maar naderhand eenmaal de rest van mijn make-up gedaan zorgt toch voor een redelijk natuurlijk resultaat wat ook nog eens lang mooi blijft zitten. Voor zo’n betaalbare foundation en concealer die gewoon bij de drogisterij verkrijgbaar zijn ben ik echt heel positief verrast. Ik heb normaal gesproken foundations die zo’n 3 x duurder zijn dan deze, dus ik hoop dat kleur 50 van de foundation een perfecte match is want dan heb ik een nieuwe favoriet!

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.