Nadat ik een tijdje geleden voor het eerst een bestelling plaatste bij ColourPop en ik zo verrast werd door de hoge kwaliteit kon ik me niet meer inhouden.. Na het testen van de Lippie Stix en Ultra Matte Lip, besloot ik nu voor twee kleurtjes van de ColourPop Ultra Satin Lip te gaan. Dit is een langhoudende vloeibare lipstick die de lippen hydrateert en een semi matte finish heeft. Ik koos voor de kleurtjes Littlestitious en Dopey!



De formule van deze lipsticks is echt perfect voor als je een fan bent van de matte vloeibare lipsticks, maar niet van het droge of trekkerige gevoel wat deze vaak geven. De Ultra Satin Lip heeft namelijk dezelfde pigmentatie als de Ultra Matte Lip, alleen zijn er dan meer verzorgende ingrediënten aan toegevoegd waardoor je lippen de hele dag door comfortabel aanvoelen. Met als belangrijkste verschil dat de Ultra Matte Lip absoluut niet afgeeft en deze Ultra Satin Lip een klein beetje.

Hij blijft trouwens wel net zo lang mooi zitten als de compleet matte variant, dus daar hoef je je geen zorgen over te maken. Als je hem op je droge lippen aanbrengt en even een klein minuutje laat drogen terwijl je je lippen los van elkaar hebt kan je er zo met gemak een uur of zes mee vooruit. Een hapje, drankje, lunch.. geen probleem!

Deze ColourPop Ultra Satin Lip brokkelt ook niet van je lippen af zoals veel matte vloeibare lipsticks doen, maar vervaagt geleidelijk aan. Tsja, op het feit dat de lipstick niet transferproof is (dus een klein beetje afgeeft op kopjes en dergelijke) heb ik er dus alleen maar positieve woorden voor over. Ik koos voor de kleuren Littlestitious – een lichtere roze tot mauve kleur – en Dopey – een medium tot donkere kleur roze/paars – en zoals je ziet hebben beide kleuren een koele ondertoon. Ook lijken beide kleurtjes iets muted/vergrijsd te zijn, waardoor ze niet al te knallend aanwezig zijn en ze beide eigenlijk goed draagbaar zijn bij veel looks en gelegenheden.

De ColourPop Ultra Satin Lip is verkrijgbaar voor $6,00 via de Amerikaanse webwinkel voor 3,2 gram product. Als je zorgt dat je met een bestelling onder de €23,00 blijft exclusief verzendkosten dan hoef je je geen zorgen te maken over invoer-/douanekosten.

