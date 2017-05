Als het om beautyproducten gaat dan blijft het leuk om eens wat meer exclusievere, onbekendere en ‘niche’ producten uit te proberen. Dus toen de Cosmania Beauty Bag binnen kwam werd ik dan ook direct heel nieuwsgierig. Cosmania is namelijk zo’n beetje het walhalla voor liefhebbers van de meer bijzondere beautymerken die verder niet gemakkelijk te koop zijn in Nederland. Deze keer hebben ze geen beautybox, maar een gevulde shopper vol met de favorieten van oprichters Marije en Marcel. Ik laat de inhoud aan je zien!



Haarverzorging

– Sachajuan Hair Repair, een haarmasker met heerlijke geur en ‘ocean silk technology’ voor superzachte haren

– Living Proof full thickening mousse, een haarmousse waarmee je echt Hollywood-volume kan creëren.

Lichaamsverzorging

– Cowshed cow pat hand cream met kruidige citrusgeur voor zachte handjes

– Korres Japanese Rose body milk waar mijn droge huidje erg blij van wordt

– Aurelia botanical cream deodorant, een enorme verrassing want hij werkt èrg goed en ruikt heerlijk kruidig! Lees ook zeker eens mijn eerdere artikelen over dit merk

– Malin+Goetz douchegel met unieke maar lekkere warme rum-geur.

Parfum

Olfactive Studio Flash Back is een houtige citrusgeur met een klein beetje zoet en een tikkeltje ‘groen’ die eindigt in een warme basis van muskus en amber. Een heel verrassende geur die zowel bij Paul als mijzelf heerlijk ruikt, duidelijk een goede uniseks geur!

Huidverzorging

– First Aid Beauty pure skin face cleanser, een moussesubstantie die je gezicht lekker fris en schoon maakt zonder trekkerig aan te laten voelen

– Mario Badescu facial spray die je als opfrisser, hydrateermomentje en fixing spray kan gebruiken

– Paula’s Choice 2% BHA lotion, een erg fijne exfoliator van één van m’n favoriete skincaremerken

– Pai Rosehip Oil die als multitasker in te zetten is tegen littekentjes, striae, pigmentvlekjes en fijne lijntjes.

Home/Lifestyle/Wellness

Deze heerlijke Thisworks interieurspray met de geur van lavendel, vetiver en kamille is ontiegelijk fijn om voor het slapen gaan te gebruiken in de slaapkamer. De geur brengt mij in ieder geval enorm tot rust en ik merk dat ik de hectiek van de dag daardoor net even wat lekkerder van me af kan laten glijden waardoor ik beter in slaap val.

Make-up

– MDMflow maakt handgemaakte lipsticks die zijn geïnspireerd op de glamour hip-hop nineties. Ik heb de kleur Supreme in de beautybag zitten: een mooie frisrode kleur met goede pigmentatie die lang mooi blijft zitten

– INGLOT, twee matte oogschaduws uit de nieuwe Ms Butterfly collectie die erg mooi met elkaar combineren. Mooie kwaliteit, goede pigmentatie, fijn om mee te werken.. zoals ik gewend ben van dit merk :)

Als laatste krijg je ook nog eens een 15% kortingscode in de beautybag om te gebruiken bij je volgende aankoop. Er zitten dus in totaal 15 producten in de beautybag met een waarde van ongeveer €110,00. Je schaft de Cosmania Beauty Bag via de webwinkel aan voor €29,00 inclusief verzendkosten en mocht je interesse hebben dan kan ik wel zeggen dat je er snel bij moet zijn, want de vorige edities waren supersnel uitverkocht..

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.