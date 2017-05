Ben je toe aan een heerlijk moment om jezelf te verzorgen, je huid te verzachten en echt even helemaal van tot rust te komen? De nieuwe Douglas Home Spa seathalasso lijn zal je hier vast en zeker bij helpen. Niet alleen is de lijn enorm uitgebreid en hebben ze een heerlijke geur, ook zijn de producten lekker betaalbaar en zien ze er mooi uit. Maak er dus maar een lekker dagelijks wellnessmomentje van in je eigen badkamer ♥

Ik had op het eerste gezicht, zo aan de kleur van de verpakkingen en de naam van de producten, een redelijk frisse geur verwacht maar hij is juist verrassend zomers en opwekkend. De geur is opgebouwd zoals in een parfum en bestaat uit de volgende geurnoten:

topnoten: lelietje van dalen, bergamot en appel

hartnoten: jasmijn, sering en oranjebloesem

basisnoten: witte muskus en cederhout.

De geur opent lekker fris en doet me denken aan de geur van een ochtendwandeling in de zomer maar gaat daarna langzaam over in een warme, bloemige en zomerse geur die eindigt in een warme basis die echt zo’n cocoongevoel oproept.

Naast de heerlijke geur zijn er ook nog eens fijne verzorgende ingrediënten aan de producten toegevoegd zoals – afwisselend en variërend per product – zeewier en algenextracten, zeemineralen, avocado olie, shea boter, vitamine E, panthenol, zoete amandelolie en arganolie in. Mocht je een heel erg gevoelige huid hebben, of bepaalde ingrediënten liever vermijden, dan zou ik wel even oppassen met de toegevoegde parfum, siliconen en alcohol hier en daar. Dat is dan ook gelijk mijn enige minpuntje aan deze lijn.

De complete Douglas Home Spa seathalasso lijn bestaat uit de volgende producten:

– shower foam 75ml/200ml, €4,99/€7,99

– shower gel 300ml, €9,99

– salt scrub 200g, €12,99

– bodylotion 300ml, €12,99

– body cream 200ml, €14,99

– body oil 100ml, €12,99

– hand cream 75ml, €4,99

– fizzing bath cube 24g, €1,49

– hand wash 300ml, €6,99

– body spray 100ml, €14,99

– eau de toilette 100ml, €29,99.

Voor een ‘eigen merk’ lijn ben ik echt heel erg verrast door de heerlijke geurontwikkeling en het gebruik van een opbouwende parfumtechniek in een complete lijn verzorgingsproducten. Ze zijn dus perfect om te layeren; door het gebruik van bijvoorbeeld een douchegel, bodylotion en parfum in eenzelfde parfum bouw je zo een geur in laagjes op je huid op waardoor deze van top tot teen lang blijft hangen.

Mijn persoonlijke favorieten zijn de douchegel, body cream, body oil en de eau de toilette. De combinatie van deze producten zorgt echt voor een heerlijk zacht huidje die de hele dag door ruikt naar de heerlijke geur van deze producten. Love it!

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd en een affiliate link.