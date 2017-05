Zoals je weet ben ik een enorme skincare junkie en zoals je daarbij kan verwachten neem ik hiermee een flink deel in van het badkamerschapje. En toch heb ik periodes dat ik even geen zin heb in al die poespas en terug ga naar de basis. Want met slechts 5 producten kan iedereen zijn of haar huid reinigen en verzorgen en daarmee ben je hard op weg naar een mooie huid. Ik vertel je welke producten daarvoor onmisbaar zijn en laat als voorbeeld de producten zien die ik op dit moment gebruik.

Ik krijg vaak complimentjes dat ik een mooie huid heb, dus ik hoop hiermee de beste tips te hebben gegeven hoe je deze zelf – hopelijk – ook in slechts enkele stappen kan gaan bereiken. Het dagelijks twee keer goed reinigen en verzorgen van de huid hoeft namelijk echt maar enkele minuutjes per keer in beslag te nemen maar is wel echt een onmisbare handeling. Zorg er alleen wel voor dat je producten gebruikt die echt aansluiten bij jouw huidtype.

Ik heb een drogere en een gevoeligere huid, ben 32 jaar en de eerste lijntjes en rimpeltjes laten zich duidelijk zien. Ook heb ik last van enkele hormonale onzuiverheden rondom mijn kingebied en een paar pigmentvlekjes hier en daar. Onderstaande stappen kan je eigenlijk door elk gewenst product uit jouw kast of naar je eigen budget aanvullen, maar mocht je jouw huidtype herkennen uit de omschrijving van mijn huid dan haal je uit dit artikel ook vast goede producttips. Let’s go!

Reinigen

Als het op reinigen aankomt geloof ik heel erg in het dubbelreinigen. Zo neem ik eerst een oliereiniger die ik met ronddraaiende bewegingen op mijn droge huid (en ja, dus ook óver make-up) aanbreng en vervolgens met een washandje en warm water afneem. De olie verandert dan in een melkachtig goedje en hiermee verwijder je in no time vuiltjes, onzuiverheden en make-up, zelfs waterproof mascara en longlasting foundation.

Nadat ik mijn gezicht heb gedroogd neem ik vervolgens een watje met wat micellaire lotion die alle laatste restjes vuil en make-up verwijdert en het gezicht verzacht. Na deze twee stappen voelt mijn huid nooit droog of trekkerig aan, maar juist lekker fris en zacht en goed gereinigd.

Melvita nectar de roses milky cleansing oil / Bioderma Sensibio H2O micellaire lotion for sensitive skin

Verzorgen

Qua verzorging gebruik ik in de avond twee stappen. Eerst breng ik een exfoliant/peeling aan om rimpeltjes, lijntjes, onzuiverheden en pigmentvlekjes aan te pakken en te zorgen voor een gladdere en egalere huid. (Klinkt als een wondermiddel, is het ook. Gewoon trouw gaan peelen. Echt!) Daarna breng ik in plaats van een nachtcrème een huidolie aan. Dit vindt mijn drogere huidje echt heerlijk en ik merk dat mijn huid er een mooie glow van krijgt en zachter van aan gaat voelen dan met welke nachtcrème dan ook.

In de ochtend ben ik met één stap klaar na het reinigen. Ik gebruik dan namelijk een moisturizer + SPF in één die aansluit bij mijn huidtype. Ondanks dat dit een lichte formule is zorgt hij wel dat mijn huid beschermd is tegen de schadelijke effecten van de zon en de hele dag door niet trekkerig aan gaat voelen. Deze doet het trouwens ook erg goed ònder make-up, zonder dat het gaat ‘glijden’. Fijn!

Paula’s Choice skin perfecting 8% AHA gel exfoliant / Squalan pure huidolie / Paula’s Choice skin recovery daily moisturizing lotion

Wat is in jouw huidverzorgingsroutine een product waar je niet zonder kan?

Liefs,

Desirée

