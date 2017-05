Wie denkt dat de lippen alleen in de winter wat extra verzorging kunnen gebruiken heeft het mis. Je gebruikt je lippen vaker dan je denkt en juist ook in de zomer kunnen ze wel wat liefdevolle verzorging gebruiken tegen de wisselende temperaturen en de uitdrogende werking van zee- en zwembadwater en de zon. Mijn favoriete lippenbalsem op dit moment is de EOS Visibly Soft variant, eentje die net even wat meer verzorgt en in drie heerlijke smaakjes komt.

De EOS Visibly Soft lippenbalsem komt in de bekende ronde verpakking maar valt op door de swirl die in de verpakking te zien is. Er zit – afwisselend aan de smaak/geur/kleur – onder andere olijfolie, bijenwas, kokosolie, jojoba olie, honingextract, shea boter, appelextract, vitamine C, vitamine E, hyaluronzuur en zonnebloemolie in. Dit heeft een verzachtende, verzorgende, beschermende en hydraterende werking wat zorgt voor heerlijk soepele en zachte lippen. Verder zijn deze lippenbalsems vrij van uitdrogende alcoholen, zijn ze glutenvrij en bevatten ze geen kunstmatige geur- en kleurstoffen.

Deze lipbalm is in drie verschillende varianten verkrijgbaar:

– Vanilla Mint (blauw) heeft een verfrissende geur, een lictzoete smaak en tintelt bij het aanbrengen heel iets op de lippen

– Blackberry Nectar (paars) heeft een warmzoete smaak en geur

– Coconut Milk (roze) is echt perfect voor de zomer met de kokosgeur en -smaak.

Door de ronde vorm brengen deze balsems heel prettig aan, je veegt hem namelijk in één beweging over beide lippen, en ze laten een subtiel glansje achter. Ik heb er persoonlijk altijd wel eentje in de handtas zitten, er staat er eentje bij de voordeur en eentje op de badkamer zodat het hele gezin kan smeren waar nodig ♥

De EOS Visibly Soft lippenbalsem is verkrijgbaar bij Douglas voor €5,99 per stuk.

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd en een affiliate link.