Is het herkenbaar voor andere ouders als ik zeg dat ik de leeftijd van ongeveer 3,5 jaar oud van een kindje erg lastig vind qua speelgoed? Onze dochter is op echt veel dingen snel uitgekeken en als je dan gaat zoeken naar iets met meer uitdaging kom je vaak op 5+ speelgoed uit. Toen deze Fisher Price Smart Scan kleurenkameleon binnen kwam was ik dan ook direct benieuwd. Hij is gericht op kindjes van 3 tot 6 jaar. Zou Shae zich er voldoende mee kunnen vermaken?

De Fisher Price Smart Scan kleurenkameleon is een vrolijk diertje die zo uit een tekenfilm gelopen kan zijn met een penseel in zijn hand. Het is een item uit de Denken & Leren categorie en werkt heel interactief. Zo leert je kindje samen met de kameleon alles over kleuren en cijfers in verschillende speelvarianten.

De kameleon komt met 10 gekleurde schijfjes die je aan kan wijzen met het penseel, waarna je op de knop drukt, het lijfje de kleur krijgt van het schijfje en er een vrolijk stemmetje vertelt welke kleur je net hebt gescand. Maar hij kan het ook omdraaien door te vragen om een bepaalde kleur te scannen. Of je leert kleuren te mengen of op zoek te gaan naar meerdere items van één bepaalde kleur. Dit laatste is een favoriete speelmethode hier in huis want het moet binnen een bepaalde tijd gebeuren waardoor er lekker wat hectiek, gezonde spanning en veel gelach bij komt kijken. Tijdens het scannen van meerdere items worden ze door de kameleon ook nog eens geteld, waardoor ook het leren tellen leuk aan bod komt.

Ja, Shae vindt de kleurenkameleon een erg leuk nieuwtje in huis en is vooral fan van het samen ermee spelen, bepaalde kleuren uit te zoeken, mee te tellen etc. Zeker iets voor deze leeftijd en ook iets waar ze nog wel even mee vooruit kan aangezien het tellen en sommige kleurtjes nog niet altijd even goed gaan. Een lekker uitdagend stukje speelgoed dus! Eén nadeel: als het binnen te licht is dan pakt de kameleon kleurtjes niet of niet goed, wat voor wat frustratie kan zorgen. Even de gordijnen (deels) dichtdoen is dan dè tip!

De Fisher Price Smart Scan kleurenkameleon is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com voor €34,99.

* Dit artikel bevat een product dat door een merk of bedrijf is toegestuurd en een affilate link.