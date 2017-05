De zomer hangt in de lucht en het is duidelijk dat het tijd is voor frissere geuren. Vandaag stel ik drie nieuwe parfums aan je voor die alle drie goed passen binnen het thema ‘so fresh and so clean’. Niet alleen vanwege de uitstraling van de flacons, maar zeker ook vanwege de geuren zelf. Lees verder voor meer informatie over Issey Miyake L’Eau D’Issey Pure, The Body Shop White Musk L’Eau en Guess 1981.

–> Mocht je het lastig vinden om een nieuwe geur voor jezelf uit te zoeken, lees dan zeker dit artikel met tips voor het vinden van jouw perfecte parfum eens door ♥





Issey Miyake L’Eau D’Issey Pure

Dat ‘waterige’ randje hebben alle drie de geuren in dit artikel duidelijk gemeen met elkaar, maar komt in deze eau de toilette het meest naar voren. Het is zeker een pure geur te noemen en geeft je echt zo’n boost in de ochtend. Perfect om de dag mee te beginnen!

Topnoten: zeenoten

Hartnoten: rozen, lelie, jasmijn en oranjebloesem

Basisnoten: ambergris en kasjmierhout.

Zoals je ziet is het duidelijk een frisse en bloemige geur. Voor mij persoonlijk eentje die me echt aan een lenteboeket doet denken in combinatie met een vroege ochtendwandeling met de dauw nog op de blaadjes om me heen. Voor zo’n lichter type geur blijft deze eau de toilette verrassend lang op mijn huid ruiken.

Issey Miyake L’Eau D’Issey Pure is verkrijgbaar vanaf €48,00 voor 30ml eau de toilette.

The Body Shop White Musk L’Eau

De oorspronkelijke White Musk geur van dit merk bestaat al sinds 1981 en blijft een enorme favoriet van velen. Regelmatig worden er nieuwe varianten gelanceerd en zo is dat ook met deze nieuwste L’Eau. Een sensuele en bloemige geur met frisse citrusnoten maar je blijft de iconische muskusgeur er duidelijk in terug ruiken.

Topnoten: peer

Hartnoten: lelietjes-van-dalen, rozenen jasmijn

Basisnoten: muskus.

Een sappige en fruitige opening, een zomers bloemenboeket met verleidelijk randje en dan die cocoon-achtige muskusgeur als basis. Ja, dit gaat zeker een enorme favoriet worden van veel vrouwen. Zeker ook vanwege het feit dat het een vegan en cruelty-free parfum is ♥ Deze eau de toilette blijft op mijn huid zo’n 6/7 uur goed terug te ruiken.

The Body Shop White Musk L’Eau is verkrijgbaar in een giftset met 100ml eau de toilette en bijpassende bodylotion voor €60,00.

GUESS 1981

Het merk waar je eigenlijk de meer zwoele en intensere geuren van verwacht, lanceert deze maand een frissere geur. Verrassend! Je ruikt er nog steeds wel dat sexy randje in terug maar dan duidelijk meer volwassen, stijlvol en fris.

Topnoten: viooltjes en ambrette

Hartnoten: sandelhout, peer en jasmijn

Basisnoten: amber, cederhout en muskus.

De geur is duidelijk te omschrijven als een musky en poederige geur met een warme basis. Echt zo’n geur die een signature scent zou kunnen zijn omdat hij bij zo’n beetje elke gelegenheid past. Deze eau de toilette blijft op mijn huid zo’n 4 uur duidelijk terug te ruiken.

GUESS 1981 is verkrijgbaar vanaf €33,00 voor 30ml eau de toilette.

Welke van deze drie frisse en ‘cleane’ geuren spreekt jou het meest aan?

* Dit artikel bevat producten die door merken of bedrijven zijn toegestuurd.