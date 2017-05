Het is nu alweer een maand geleden dat ik geopereerd ben. Een maand die voorbijgevlogen is en die vooral in het teken stond van mijzelf. Het aanpassen tijd nemen voor mijzelf, om te helen en weer aan te sterken was niet mijn sterkste kant en ik werd dan ook keihard teruggefloten. Ik had last van wat lichamelijke complicaties en ook mentaal gaat het met ups & downs. Vandaag een persoonlijke en uitgebreide update online over de eerste maand na de gastric sleeve operatie.



Eten & Drinken

Qua eten en drinken was ik naar mijn mening niet helemaal goed voorbereid op die eerste maand. Tijdens de groepssessies is er voornamelijk besproken dat het vooral kleine beetjes eten zal zijn aan het begin en dat mensen met een sleeve wat meer last konden hebben van opstartproblemen. Maar na eigen ervaring en na het doorlezen van lotgenotengroepen op internet ben ik erachter dat dit wel wat uitgebreider behandeld had mogen worden.

De eerste twee weken na de operatie mag je enkel vloeibaar en gepureerd eten hebben tot een dikte van yoghurt/kwark. Daarnaast moet je tussen eet- en drinkmomenten een half uurtje rust houden. Dit samen met flink wat misselijkheid vanwege de operatie die lang heeft aangehouden gecombineerd maakte het de eerste weken niet makkelijk. Ik begon alles op te schrijven wat ik at en dronk om te kijken of ik wel aan mijn minimale inname kwam en zag al snel dat het niet goed liep, hoe hard ik ook mijn best deed. Ik besloot de bariatrische afdeling in het ziekenhuis te bellen en om advies te vragen en kreeg hier een duidelijk lagere minimale inname voor de eerste weken tot maand door dan mij verteld was tijdens het voortraject. Dat scheelde zoveel dat de druk van m’n schouders af viel en ik veel minder stress ervaarde. Fijn!

Nu een maand later gaat het met eten en drinken duidelijk een stuk beter. Crackers, Brinta, havermout, vis, zachte groenten, granola, vla en yoghurt, verse smoothies, fruit en drinken gaat allemaal goed. Alleen met avondeten ervaar ik echt nog wel wat slokdarmpijn, vreemde geluiden en ‘ongemakkelijkheid’, hoe langzaam ik ook eet en hoe goed ik ook kauw. Maar het gaat met de week vooruit en ik probeer elke avond gewoon met de pot mee te eten, dus ik houd hoop dat dit goed gaat komen.

De enige valkuil is dat ik geen hongergevoel meer ervaar sinds de operatie (is heel normaal trouwens) en dat ik dus gemakkelijk eetmomenten over sla als ik een drukke dag heb. Vooruitplannen is dus echt nodig en als ik onderweg ben moet ik echt het één en ander aan eten en drinken meenemen.

Medicijnen & Supplementen

Na anderhalve week mochten de nietjes uit mijn hechtingen en na vier weken elke dag mijzelf spuiten tegen trombose heb ik de spuiten uit kunnen zwaaien. Yes! Wat nu nog overblijft is nog een maand of vijf de maagbeschermer en daarnaast voor de rest van mijn leven dagelijks de calcium + vitamine D kauwtabletten, de multivitamine en het ijzertabletje. De inname hiervan gaat helemaal goed en ik verwacht dan ook dat als mijn bloed over een paar maanden gecontroleerd wordt dat ik netjes zit qua waardes :) Ik hoop het in ieder geval!

Lichamelijk

Wennen is het grote woord van deze maand. Hoeveel kan ik lichamelijk aan? Van spierpijn tot aan koud zweet na minimale inspanning, trillen en zelfs een paar keer flauwvallen toe. Ik herkende mijn lijf niet meer! Ik vond het maar lastig om de benodigde rust te pakken en werd twee weken na de operatie keihard teruggefloten. Ik had last van flinke pijnscheuten links in mijn buik, belde de huisarts, werd na wat onderzoekjes direct doorverwezen naar de eerste hulp van het ziekenhuis en voor ik het wist bracht ik er meerdere dagen door. Van echo’s en lichamelijke onderzoeken tot aan bloed- en urinetesten, een infuus en morfinespuiten. Schrikken! Uit de onderzoeken bleek dat ik gelukkig geen naadlekkage of iets dergelijks aan mijn maag had overgehouden van de operatie en dat alles goed was met mijn nieren en galblaas. Verder waren ook al mijn waardes helemaal goed, dus wat het nu echt was werd helaas niet duidelijk. Maar twee dagen erna bukte ik, hoorde en voelde ik een vreemde/gekke/enge ‘plopknak’ in mijn buik en daarna was de pijn weg. Heel vreemd, maar net of er iets op de goede plek geschoten is op dat moment..

Gelukkig mag je zo’n vier tot zes weken na de operatie het sporten weer echt op gaan bouwen en op dat punt ben ik nu. Wandelen gaat al een tijdje goed en steeds iets verder en komende week ga ik ook de krachttraining weer langzaam oppakken. Eerst maar eens goed aansterken en dan kijken wat voor sport ik buiten de deur wil gaan doen. Ik heb er ontiegelijk veel zin in om aan de slag te gaan en te werken voor aan een fit lijf!

Geestelijk

Geestelijk gaat het met ups & downs. Ik had enorm last van concentratieproblemen als nasleep van de narcose en deze perfectionist had hier enorm veel moeite mee. Gelukkig wordt het duidelijk minder en word ik weer helder in mijn hoofd. Het is gewoon heel erg gek hoe enorm gefocust je op jezelf bent doordat je (ik) zelf degene bent die voor een operatie kiest met alles wat erbij komt kijken. Het is namelijk niet alleen ‘een operatie’ maar echt een heel traject van aan jezelf werken, oude demonen verslaan, veel opnieuw leren en wennen wat wel en niet kan, een deeltje eet-angst (kan ik dit wel eten, lust ik dat nog wel, hoe valt zus of zo, kan mijn maag ertegen), prioriteiten stellen, mijzelf voor de verandering even op nummer één zetten: best pittig is het wel, laat ik het maar eerlijk zeggen.

Maar als ik dan naar mijzelf kijk ik de spiegel, als ik op de weegschaal sta en het resultaat van die eerste maand zie, als ik merk hoe ik nu al makkelijker beweeg, als ik het zoveelste complimentje van iemand anders krijg.. Ik voel me met de dag beter en ja, ik ben heel erg blij met de keuze die ik gemaakt heb ♥

Mocht je bepaalde vragen hebben, dingen willen weten of nieuwsgierig zijn naar iets: houd je vooral niet in en stel je vragen onder dit artikel. Ik doe mijn best deze dan in een volgend artikel te beantwoorden :)

Lees ook mijn eerdere artikelen over deze ingreep:

–> De stap naar een maagverkleining (artikel 1)

–> Welk type operatie en de pre-operatieve screening (artikel 2)

–> De groepssessies en de operatiedatum (artikel 3)

–> Nog maar twee weken tot de operatie.. (artikel 4)

–> Een gastric sleeve, de operatie en de eerste dagen erna (artikel 5)