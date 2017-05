Gisteren was het zeven weken geleden dat ik onder het mes ging voor de gastric sleeve operatie, een variant van een maagverkleining. Een grote stap die lichamelijk en mentaal redelijk wat met zich meebrengt. Ik vertelde de vorige keer al over de ups & downs en daar is eigenlijk nog niet veel in veranderd. Maar ik blijf positief, blijf mijn best doen en nadat we maandagavond onze eerste officiële resultaten te horen kregen wist ik gelijk dat ik dit niet voor niks heb gedaan. Ja, ik ben al met al best trots op mijzelf ♥



De eerste officiële resultaten

Ik kan er flink omheen draaien, maar ik wil het eigenlijk van de daken schreeuwen. Ruim zes weken na de operatie ben ik namelijk al 21,5% van mijn overgewicht kwijt. Whoa! En dat heb ik kunnen doen zònder ook maar enig verlies van spiermassa. Hier ben ik vooral heel erg blij mee, omdat het normaal is dat je flink wat inlevert op spiermassa als je zo snel afvalt. Gelukkig weet ik het nog allemaal te behouden en dat helpt zeker bij het sporten mee. Ik mag nu lichamelijk namelijk weer alles doen, dus ik ben de boel lekker aan het oppakken. Wandelen en krachttraining om te beginnen en ik ben al aan het uitzoeken wat me leuk lijkt om te gaan doen als ik eenmaal wat aangesterkt ben weer. Mocht je leuke tips of ideetjes hebben qua toffe sport, dan hoor ik het graag!

Mijn eetschema op dit moment

Ik krijg regelmatig de vraag hoe mijn eetschema er nu uit ziet zo’n zeven weken na de operatie en wat ik zo allemaal kan eten. Ik vind het een beetje lastig om hier nu antwoord op te geven, aangezien ik persoonlijk last heb van redelijke opstartproblemen waardoor ik nog niet voldoende binnen krijg. Het aantal keer op een dag eten wat aanbevolen is lukt wel, maar ik zit qua hoeveelheden echt nog wat laag. Vooral echt vast eten en avondeten gaat met flink wat slokdarm/slikpijn (hoe langzaam ik ook eet, hoe klein de hapjes ook zijn of hoe goed ik ook kauw) het valt als een baksteen en er komt redelijk wat (sorry voor het onsmakelijke detail) slijmvorming bij kijken. Ik blijf het wèl elke keer proberen en merk dat het steeds beter gaat. Ik kreeg de tip om nu een tweede maagbeschermer te nemen een half uur/uurtje voor het avondeten en ben daar dus ook nog wat mee aan het oefenen.

Bedenk bij onderstaand schema dat ik nu een maaginhoud heb van – ongeveer – een klein kopje en dat tussen eet- en drinkmomenten telkens een half uur in moet zitten. Zoals je kan begrijpen is het een heel gepuzzel, maar het gaat steeds beter!

Ontbijt

– een glas yoghurtdrink

– maagbeschermer en calcium/vitamine D kauwtablet

– kommetje Brintapap of yoghurt met muesli/granola

Tussendoor

– een halve eiwitreep of een volkoren cracker met beleg of fruit

Lunch

– kommetje Brintapap of yoghurt met muesli/granola of een omeletje van 1 ei met groente

– calcium/vitamine D kauwtablet

Tussendoor

– een halve eiwitreep of een volkoren cracker met beleg of fruit of een handje ongezouten noten en een paar blokjes kaas

Avondeten

– wat de pot schaft, maar wel focus op het opeten van vlees/vis/vervanger en groente

– multivitamine kauwtablet + ijzertablet

Tussendoor

– een melkproduct zoals yoghurt, kwark of iets dergelijks.

Qua drinken neem ik de hele dag door slappe aanleng, thee, ice tea green, een melkdrank of koffie. Ik mis het normale water drinken wel heel erg, maar dit valt gewoonweg echt niet meer goed sinds de operatie. Dit komt vaker voor maar ik baal er wel van. Ik kreeg de tip om een waterkan met ingebouwd filter te proberen, dus dat ga ik zeker doen.

Mocht je vragen hebben over dit hele proces of mijn persoonlijke ervaring met iets van dit traject omtrent (uit) eten, drinken, sporten, specifieke situaties.. vraag er dan gerust naar onder dit artikel. Ik beantwoord je vragen graag een volgende keer :)

Liefs,

Desirée

