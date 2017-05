Een vaste persoonlijke stijl is eigenlijk voor iedereen heel erg belangrijk. Zeker als je wat meer in the picture bent zoals bijvoorbeeld een BN’er of blogger, maar ook voor andere ondernemers is het heel slim om een signature look aan te houden. Daarvoor is Get Gorgeous, een styleguide om in 21 dagen jouw eigen stijl te vinden zeker een aanrader. Maar als je – net als ik – wat twijfelt en zoekende bent dan kan ik je dit boek ook erg aanraden.

Ik vind het de afgelopen periode erg lastig om mijzelf te omschrijven als het op mijn persoonlijke stijl aankomt. Dit heeft er veel mee te maken dat ik flink aan het afvallen ben en daardoor meer keuze heb qua kleding, mijn veranderende lichaam opnieuw moet leren omarmen, niet alles zit of staat meer even fijn en daarnaast ben ik ook aan mijn persoonlijke ontwikkeling aan het werk wat ook weer het één en ander met zich mee brengt. Een heel persoonlijk en ingrijpend proces en ik merk dan ook dat ik vooral heel erg zoekende ben. Ik durf het dan ook geen toeval te noemen dat juist tijdens dit proces dit boek op mijn deurmat viel als recensie-exemplaar. Precies wat ik nodig heb!

Get Gorgeous is een stijlgids om jouw eigen persoonlijke stijl mee te gaan vinden. Ik werd al lezend echt uitgedaagd om met opdrachten aan de slag te gaan, lijstjes in te gaan vullen, na te denken over bepaalde dingen en mijzelf beter te leren kennen. Dit had ik vooraf eigenlijk niet verwacht en het boek wist me dan ook echt heel aangenaam te verrassen.

Het is geen handboek voor perfectie, maar wel eentje om je een duwtje in de juiste richting te geven om het beste uit jezelf te halen, je eigen persoonlijke stijl te vinden en je dromen na te jagen. De verschillende hoofdstukken nemen je in 21 dagen (of zolang als je er zelf over wil doen natuurlijk ;) mee langs onderwerpen als zelfkennis en eigenliefde, je roots, uiterlijke verzorging, een moodboard maken, een basisgarderobe in jouw stijl samen te stellen van kleding tot aan schoenen en accessoires, health/wellness/gezondheid, zelfvertrouwen en zelfs hoe je je omgeving (interieur) persoonlijker en functioneler kan maken, waar en hoe je inspiratie op kan doen en meer uit je leven kan halen.

Als je actief met dit boek aan de slag gaat leer je jezelf er dus zeker beter door kennen, iets dat ik niet had gedacht toen ik aan dit boek begon. Dat het boek daarnaast ook nog is aangevuld met tips en anekdotes van bekende mensen uit de (Parijse) modewereld, mooi is vormgegeven èn prachtig op je koffietafel oogt is zeker leuk meegenomen.

Get Gorgeous, de 21 dagen style guide (#BeautyChallenge21) van Christel Vatasso en Pascal Loperena is uitgegeven door Terra, telt 240 pagina’s en is als paperback verkrijgbaar voor €20,00. ISBN: 9789089897343.