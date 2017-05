Met een gevoelige hoofdhuid ben ik toegewezen op haarverzorgingsproducten waar geen SLS en SLES in zit. Deze ‘harde reinigers’ strippen namelijk niet alleen je haren schoon, maar zijn ook nogal agressief voor je hoofdhuid. Dit resulteert bij mij in een strak en oncomfortabel gevoel, jeuk en schilfertjes. Haarverzorging zonder SL(E)S is vaak net even wat prijziger èn lastiger te vinden en daarom ben ik zo blij met deze nieuwe haarverzorgingsproducten van HEMA!

Niet alleen bevatten de producten geen SLS en SLES, ook zitten er geen siliconen, parabenen en kleurstoffen in. Beter voor je haar èn hoofdhuid dus! Ik heb zelf de Repair producten uitgeprobeerd en ben echt heel erg enthousiast. De verpakking vind ik qua kleur, handigheid en minimalistisch design helemaal niet verkeerd staan in de badkamer, deze lijn ruikt ongelooflijk lekker (tropische kappersgeur), doet goed wat het hoort te doen èn is enorm goed betaalbaar.

Waar ik vooral heel erg blij mee ben is dat de shampoo en afwisselend de conditioner en het haarmasker het ook erg goed doen met de reverse hair washing techniek. Lees zeker het artikel wat ik net linkte eens, het is een erg goede methode voor mensen met een gevoelige hoofdhuid, haar wat sneller vet wordt en mensen met droger haar en/of krullen.

Deze nieuwe haarverzorgingslijn van HEMA is in verschillende varianten verkrijgbaar; Repair, Everyday, Volume en Colour Care.

– HEMA Repair shampoo 300ml, €1,75

– HEMA Repair conditioner 300ml, €2,00

– HEMA Repair hair mask 150ml, €3,00

– HEMA Repair oil serum 150ml, €4,00

Voor slechts een paar euro heb je dus een grote fles shampoo en conditioner zonder SLS, SLES, parabenen, siliconen en kleurstoffen maar wel met een aantal erg fijne toevoegingen voor je haar en hoofdhuid. In de Repair lijn zit namelijk toegevoegde glycerine, keratine, niacinamide en panthenol en in het serum ook nog eens arganolie en vitamine E. Ja, hier word ik héél erg blij van ♥

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.