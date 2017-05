Ik blijf het leuk vinden om op Shae’s slaapkamer te rommelen, wat dingetjes anders neer te zetten en nieuwe spulletjes te kopen. Ons dametje is nu namelijk alweer bijna 3,5 jaar en krijgt meer en meer een eigen smaakje en kiest steeds vaker zelf iets uit voor op haar kamer. Ze is nog wel heel erg verknocht aan haar bedlampje maar een iets stoerder model mocht wel en deze BaseNL Hello Kitty lamp is daar natuurlijk perfect voor. Ik vertel je er meer over èn mag zo’n zelfde lamp t.w.v. €125,- ook weggeven aan iemand anders. Whooptiedoo!



Deze Hello Kitty lamp is van het oer-Hollandse label BaseNL en is natuurlijk niet alleen voor kinderen geschikt. Stiekem vind ik hem met mijn 32 jaar namelijk ook wel heel erg tof en zou ik hem zo in mijn kantoorruimte neer kunnen zetten.

De lamp is gemaakt van stevig kunststof waardoor hij praktisch onbreekbaar is, lekker degelijk aanvoelt, makkelijk schoon te houden is en hij is ook nog eens volledig recyclebaar. Maar misschien nog wel één van de leukste mogelijkheden van deze Hello Kitty lamp is dat hij door middel van de meegeleverde afstandsbediening in 16 verschillende kleuren licht kan geven èn dimbaar is. Zo kan je hem dus in de lievelingskleur van je kindje laten schijnen en gedimd als nachtlamp gebruiken. Handig!

Mister Design

Deze BaseNL Hello Kitty lamp is één van de vele design kinderlampen die Mister Design in het assortiment heeft zitten. Ik vind het dan ook enorm tof om in samenwerking met deze toffe (web)winkel deze winactie te organiseren. Echt eens snuffelen tussen hun assortiment met andere design lampen als je net zo’n verlichtingsfanaat bent als ik (echt, een lichtplan in huis kan zoveel doen qua sfeer en functionaliteit van een ruimte!) of snuffelen eens rond tussen de categorie kids met nog veel meer leuke accessoires voor op de kinderkamer, zoals bijvoorbeeld ook de bekende Mr. Maria Nijntje lampen ♥

Winactie!

Wil jij zo’n zelfde toffe Hello Kitty lamp t.w.v. €125,- winnen om de kamer van je kind een upgrade te geven? Of om hem stiekem gewoon in de woonkamer of je eigen slaapkamer neer te zetten omdat je hem zelf ook wel heel erg leuk vindt?

Het enige wat je moet doen om kans te maken is een reactie achterlaten onder dit artikel. Daarnaast mag je me natuurlijk op Facebook gaan volgen (ben je gelijk altijd op de hoogte van recente artikelen, toffe nieuwtjes en leuke acties) en krijg je een extra kansje als je deze winactie op Facebook zou willen delen en/of liken :)

Meedoen met deze winactie kan tot en met zondag 28 mei 2017, 23.59 uur. De winnaar krijgt na afloop persoonlijk bericht.

