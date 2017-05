Niks zo vervelend als een smartphone die zijn snelheid verliest. Gelukkig zijn er enkele tips waardoor je in no time je iPhone sneller kan maken. Bij elkaar nemen ze slechts een paar minuten van je tijd in beslag en daarna heb je een snellere en opgeschoonde telefoon. Ik deel deze tips graag met je èn mag 3 x €50,- shoptegoed weggeven waardoor je je mobiele telefoon gelijk van wat nieuwe accessoires kan voorzien. Let’s go!

Je iPhone sneller maken in vijf stappen

1. Zorg dat je software up to date is. Apple brengt regelmatig iOS updates uit en het is belangrijk deze bij te werken. Dat is niet alleen goed voor de beveiliging van je telefoon en om de nieuwe functies/mogelijkheden uit te kunnen rollen, maar vooral ook omdat ze het besturingssysteem optimaliseren. Je vindt dit bij Instellingen-Algemeen-Software Update.

2. Vaak worden apps op de achtergrond automatisch ververst wat ervoor zorgt dat je accu sneller leeg raakt en je telefoon langzamer wordt. Bij Instellingen-Algemeen-Ververs Op Achtergrond kan je handmatig aangeven welke apps wel of juist niet op de achtergrond mogen verversen. Neem bij Privacy dan gelijk de opties voor je Locatieservices mee, want die hoeven ook niet altijd aan te staan.

3. Zet je iPhone regelmatig even uit en daarna weer aan. Dit geeft een soort reset aan je telefoon wat tijdelijke gegevens en het werkgeheugen leegmaakt en zo zorgt voor een snellere telefoon.

4. Houd je mobieltje schoon! Verwijder oude berichten vanuit SMS, WhatsApp, iMessage en je mailbox, verwijder overbodige foto’s, gifjes, memes, animaties en filmpjes en verwijder ook de apps die je niet meer gebruikt. Door deze handelingen bijvoorbeeld eens per week te doen kost het je niet veel tijd, maar je maakt er snel meer geheugen door vrij wat je iPhone sneller maakt. Let wel op dat je de mediabestanden ook verwijdert uit de map Onlangs Verwijderd, anders zijn ze nog niet van je telefoon af.

5. Behandel je smartphone als een computer en schoon dus ook met regelmaat de cache van je browser op en wis de geschiedenis. Dit vind je bij Instellingen-Safari-Wis Geschiedenis en Wis Cookies en Gegevens.

* Foto’s via Shutterstock.