Eigenlijk wilde ik deze twee nieuwe geuren van Jil Sander in afzonderlijke artikelen behandelen, totdat ik er na een tijdje gebruiken achter kwam dat het eigenlijk een perfect duo is. Jil Sander Sun Pop & Jil Sander Softly. De één superzomers en een tikkeltje nostalgisch en de ander heerlijk vrouwelijk, zacht en rustgevend. Ik vertel je er graag wat meer over en waarom ik deze nieuwe geuren zo’n perfect duo vind.



Jil Sander Sun Pop (Coral Pop) eau de toilette 100ml, €35,00

Als je fan bent van de nostalgische SUN geur van Jil Sander maar op zoek bent naar net even wat anders, dan ga je één van deze drie limited edition varianten voor de zomer van 2017 vast en zeker heerlijk vinden. In een neonfles in de iconische vorm maar dan aangevuld met fresia, osmanthus en musk. Je ruikt er dus duidelijk de bekende SUN geur in terug maar deze Coral Pop variant is dan net even wat bloemiger en vrouwelijker.

Echt, als ik denk aan de zomer en de perfecte parfum voor deze tijd van het jaar dan komt Jil Sander Sun Coral Pop wel heel dicht in de buurt. En dan is ‘ie ook nog eens lekker betaalbaar en knalt de flacon heerlijk je badkamer uit.

Jil Sander Softly eau de toilette 80ml, €43,00

En dan als tegenhanger van de bovenstaande zomerse uitspatting staat deze zachte wellnessgeur die onderdeel is van een complete verzorgingslijn waarmee je een spa maakt van je eigen badkamer. In combinatie met de shower foam en de body milk kan je deze geur perfect layeren waardoor je er de hele dag door subtiel naar blijft ruiken.

Wanneer je van het strand, de boulevard of een ander zomers dagje uit af komt en je je opfrist om je klaar te maken voor een rustgevend avondje.. dàt is het perfecte moment om Jil Sander Softly erbij te pakken. De geur is heerlijk kalmerend, vrouwelijk, poederig, bloemig en fris. Je ruikt er onder andere gember, magnolia, katoen, jasmijn, oranjebloesem, heliotroop, musk en vanille in terug.

Eigenlijk is dit ook een perfecte set geuren bij elkaar voor moeders. Jil Sander Sun Coral Pop om net even wat energie van te krijgen en vrolijk van te worden om er een dagje met de kids op uit te trekken om vervolgens wanneer je thuis bent en de kids eenmaal op bed liggen zelf onder de douche te stappen, de drukke dag van je af te spoelen en jezelf tot rust te laten komen met de heerlijke wellnessgeur van Jil Sander Softly ♥

Welke van deze geuren spreekt jou het meest aan?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die ik van een merk of bedrijf heb ontvangen.